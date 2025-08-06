La paradoja del mercado automotor: cae la producción nacional, pero suben las ventas de cero kilómetro

Las fábricas nacionales registraron un retroceso en julio, mientras que las concesionarias continúan a pleno en un gran 2025.

La producción de autos cayó en julio, mientras que las concesionarias atraviesan un gran presente.

La producción de autos cero kilómetro registró una dura caída interanual del 16,5% en julio. El informe mensual de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) señaló que las terminales fabricaron 37.112 unidades en el último mes , hecho que desde el sector fundamentaron que se debió a las paradas técnicas de algunas automotrices.

Esta situación es la contracara a la realidad que atraviesan los concesionarios , con récords de ventas y crecimiento constante en los patentamientos de vehículos. Cabe destacar que, de igual manera, en el acumulado de enero a julio de 2025 el sector registró un crecimiento del 10,1% interanual, con una producción de 287.590 unidades.

Dentro de las cifras de las fábricas nacionales, se dedicaron 18.225 unidades a las exportaciones, número que representa una caída del 19,9% respecto de junio y del 35,7% en la comparación interanual. En los primeros siete meses de este año, se exportaron unos 147.879 vehículos, un 4,7% menos que en el mismo período pero de 2024.

Los motivos de la caída de la producción

El propio presidente de la Adefa, Martín Zuppi, señaló que “en estos primeros siete meses el sector acumula un crecimiento interanual positivo del 10,1% en materia productiva” y aclaró que “la contracción en la actividad de julio en producción y exportaciones en el mismo mes se debió a ajustes estacionales producto del receso de vacaciones”. Al respecto, indicó que varias terminales realizaron “tareas de mantenimiento y actualización tecnológica por nuevas inversiones en las plantas”.

Toyota argentina.png Toyota retomó las actividades en su planta de Zárate tras un breve receso.

“Dada la dinámica propia de nuestro sector y el comportamiento reciente de las exportaciones, es clave que sigamos enfocados en una agenda de trabajo conjunta que apunta a mejorar la competitividad y recuperar presencia en los mercados”, afirmó.

A su vez, Zuppi sostuvo que deberán “estar atentos al crecimiento que muestran los destinos de la región y a la creciente competencia” y añadió que para eso al trabajo realizado a nivel nacional será “fundamental sumar el compromiso de provincias y municipios en la reducción de la carga impositiva”, lo que será “una herramienta clave para potenciar la competitividad”.

El mejor julio de patentamientos

Por otro lado, el sector automotor registró el mejor mes de julio desde 2018, con un desempeño de 62.123 patentamientos, según el informe mensual que realizó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Este repunte tendría un fuerte impulso en distintos factores, como la mayor disponibilidad de unidades y un entorno económico más accesible en esta época del año. La fuerte actividad en los concesionarios representó un incremento del 44% interanual y una suba del 17,8% en relación a junio de este año.

Los modelos más vendidos del mes fueron: Toyota Yaris (3.641 unidades), Fiat Cronos (3.113), Toyota Hilux (2.529), Ford Ranger (2.418), Peugeot 208 (2.414), Volkswagen Polo (2.361), Volkswagen Amarok (2.339), Toyota Corolla Cross (2.216), Renault Kwid (1.913) y Chevrolet Onix (1.831).