Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

El socialista Esteban Paulón, a quien aún le quedan dos años de mandato en la Cámara Baja, lanzó ahora su candidatura a senador en la Ciudad de Buenos Aires.

6 de agosto 2025 · 21:25hs
El diputado Esteban Paulón en la sesión de este miércoles. 

La política argentina, siempre dada a los giros inesperados, suma un llamativo hecho en este año de elecciones. El diputado nacional por Santa Fe, Esteban Paulón, lanzó su candidatura para senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La noticia levanta suspicacias sobre los movimientos de ajedrez electoral y las oportunidades que se buscan en la capital del país.

El anuncio, que se hizo en el marco de un ruidoso encuentro de un nuevo espacio político llamado "Encuentro Ciudadano", pone en evidencia una jugada arriesgada. Paulón, electo diputado por su provincia natal con un mandato que se extiende hasta 2027, deja a mitad de camino el compromiso que asumió con el electorado santafesino.

Para justificar su candidatura para defender los intereses porteños, el actual diputado del socialismo santafesino - quien no deja su banca de diputado para postularse a senador por Capital - esgrime un argumento de arraigo y necesidad política. Si bien es rosarino de nacimiento, ha trabajado y militado en Buenos Aires durante años. Su paso como asesor en el Congreso y su intensa labor en la Federación Argentina LGBT, donde fue un militante clave en la lucha por el matrimonio igualitario, son los pilares de su defensa. "Buenos Aires es parte de mi vida cotidiana", afirmó.

El diputado explicó que su decisión es una respuesta directa a los "ataques" del actual presidente, quien, según él, lo tiene en la mira por los valores que representa: la diversidad, la tolerancia y las ideas progresistas de izquierda. "Me surge la necesidad de participar en una campaña para traer determinados debates que creo que otros candidatos o candidatas no van a traer", sostuvo en diálogo con la prensa, sugiriendo que la "derechización" de la oferta electoral porteña exige una voz como la suya.

Cuando se le preguntó por qué no trabajar por sus ideas desde Santa Fe, la respuesta del diputado fue reveladora: "En cada momento político uno tiene que tomar decisiones en función de cuál es la mejor estrategia para dar un debate independientemente del resultado".

Esteban Paulón: "Somos capaces de planificar y ofrecer una alternativa honesta y plural"

Con el respaldo de un heterogéneo grupo de personas que conforman "Encuentro Ciudadano", Paulón señaló en el lanzamiento: "Lo hago con la convicción de siempre: defender los derechos, la democracia y construir un país con verdadera libertad", declaró.

El diputado, que ahora se presenta como un abanderado de los "valores que hacen temblar a los de arriba", fue respaldado por un coro de voces de diversos sectores. Empresarios, sindicalistas, artistas, y activistas se sumaron a la puesta en escena, cada uno con su propia queja contra el gobierno nacional. Desde la industria, Henan Ons y Anahi Tagliani clamaron por una solución superadora, mientras que Juan Valle, del INTI, disparó contra una gestión que "destruye lo que no entiende".

El encuentro también tuvo su cuota cultural, con la presencia de figuras como la escritora Claudia Piñeyro, que lamentó el estado de la cultura, y la filósofa Diana Maffía, que destacó la importancia del "diálogo" en el nuevo espacio. Las juventudes, representadas por el artista Giovi Novello, se mostraron "esperanzadas" por la figura de Paulón, "una persona que camina el territorio y no lo ve desde afuera".

Mientras en Santa Fe el electorado se pregunta si la banca de diputado que le cedieron será ocupada por alguien que represente sus intereses, la polémica está servida.

