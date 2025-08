Madelón se la juega en Unión: "De esta jungla por la permanencia hay que salir vivos"

Consciente del lugar incómodo que ocupa Unión en la tabla, el DT fue directo: “El equipo está bien, pero aún incómodos en la tabla. No podemos relajarnos. En esta jungla en la que nos metemos hay que salir vivos. No hay que equivocarse en la idea y en el convencimiento. Así será más posible. Que nos superen porque son mucho más que nosotros, no perder por una boludés”, remarcó.

La salida de Franco Pardo y la llegada de Maizon Rodríguez a Unión

Uno de los movimientos que más afectó al equipo fue la salida del defensor Franco Pardo, algo que el Francés ya intuía. “Nos dijeron que el único que se podía ir. Me lo avisaron de entrada, porque tenía cláusula de rescisión. Por eso trajimos a Maizon (Rodríguez, además de los chicos que están. Cuando menos lo esperábamos, se fue. No lo retuvimos, porque no le cortamos la carrera a nadie. Cuando se cayó lo del pibe de Platense, ya sabía que lo iban a venir a buscar”, expuso.

Pardo Racing

El partido ante Argentinos

Pensando en el próximo compromiso ante Argentinos Juniors, Madelón anticipó un partido muy disputado y con poco margen para el error. “A Argentinos le jugaría en el modo Unión. Generalmente nos va bien en esa cancha, pero es un lugar particular por sus dimensiones. Será un partido corto, de detalles. Tenemos que estar bien atentos e incomodarlos”, analizó.

El DT también se refirió a Fernando Díaz, uno de los refuerzos más recientes. “Lo conocemos de Sol de América. Con Juampi Pumpido hablamos sobre eso. Se está acomodando todavía. Es un lateral que ataca y tiene buen físico. Quizás desde este jueves ya vayamos armando al equipo. Aún no lo tenemos”, adelantó.

También elogió al arquero Facundo Tagliamonte: “Me gustó. Hablé hace poco con (Thiago) Cardozo y me confesó que le hizo bien salir. A veces el cambio de aire es necesario. Para mí Taglia es buen arquero y me gustaría que se quede mucho tiempo”.

Tagliamonte.jpg Prensa Unión

La figura del director deportivo en Unión

Finalmente, Madelón se refirió a la posibilidad de que Unión incorpore un director deportivo, un perfil que, a partir del año próximo, será obligatorio por reglamento: “Raúl Armando es un amigo y tiene ya su carrera. Es algo que maneja el club. Veremos qué pasa. Está bueno tener un director deportivo. No un mánager, no es la palabra, sino un orientador deportivo. Los dirigentes están buscando fino. Hay casos que salieron bien y otros mal. Pero la llave la tienen los jugadores, no los técnicos. A nosotros nos sacan rápido. El director deportivo no debe estar en la cancha, sino pendiente del contexto, mirando lo que viene, planificando”.