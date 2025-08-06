"En San Cayetano la gente siempre ayuda, a pesar del crecimiento de la mentalidad individualista"

Así lo expresó el sacerdote de la parroquia de barrio Guadalupe Oeste, Diego Sosa, en la previa de la celebración del Día de San Cayetano, patrono del pan, paz y trabajo. Cortes de calles, horarios y desvíos de colectivos por la celebración.

Se celebrará el Día de San Cayetano, patrono del pan, la paz y el trabajo.

Este jueves 7 de agosto se celebrará el Día de San Cayetano , patrono del pan, la paz y el trabajo. El sacerdote de la parroquia de barrio Guadalupe Oeste, Diego Sosa , le dejó su mensaje a la comunidad santafesina y expresó sus expectativas por la jornada festiva.

La ceremonia se llevará adelante en la iglesia ubicada en Padre Genesio 1644 y a partir de las 16.30 se realizará la tradicional procesión que partirá desde la parroquia hacia Marcial Candioti, girando hacia Risso hasta Sarmiento para volver nuevamente a la parroquia, al sector del escenario, para ello se diagraman cortes temporales. Las misas comienzan desde las 7 de la mañana.

“San Cayetano fue un hombre que dedicó su vida a la atención de los enfermos y de los pobres. La gente se siente identificada con este rol. En Argentina tiene su lugar especial por la paz, el pan y el trabajo”, expresó en diálogo con Sol Play.

“Todos los años viene mucha gente, suponemos que este jueves será igual. Hay mucha gente que viene a agradecer que incorporó la devoción a San Cayetano y eso les hace bien. Esperamos que sea hermoso como cada 7 de agosto”, dijo en relación a las expectativas por la ceremonia.

Respecto al momento económico que atraviesa el país, Sosa afirmó: “La iglesia siempre llama a la atención sobre este punto. Invita a estar atentos a quienes más lo necesitan y a colaborar. Invita al Estado a siempre estar atento”. Al mismo tiempo, resaltó: “Cuando hay una necesidad puntual la gente ayuda. En San Cayetano y las parroquias se deja ver que la gente siempre ayuda, a pesar de que va creciendo la mentalidad individualista”.

Cortes de calles y desvíos de colectivos

Se dispuso, a partir del momento efectivo del corte (previsto de 6 a 19 aproximadamente), la alteración del recorrido para las siguientes líneas:

Líneas 10 (ida): de recorridos habituales por Padre Genesio – Mitre – Alberti – Necochea – Padre Genesio a recorridos habituales.

Líneas 16 (vuelta): de recorridos habituales por Padre Genesio – Mitre – Alberti – Necochea – Padre Genesio a recorridos habituales.

Las modificaciones indicadas se mantendrán vigentes hasta la culminación del evento y rehabilitación del sector afectado, previsto para las 23 aproximadamente.