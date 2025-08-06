Jerónimo Dómina rompió el silencio en Unión: "Todo lo que se dice es falso"

El delantero Jerónimo Dómina salió al cruce de las explosivas declaraciones del presidente Luis Spahn en Unión sobre su situación conflictiva en lo contractual

El conflicto entre Jerónimo Dómina y la dirigencia de Unión sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que el juvenil delantero realizara un duro descargo en redes sociales, en respuesta a las declaraciones públicas del presidente Luis Spahn , quien había sido tajante al referirse a su situación contractual.

Dómina, de 19 años, se encuentra apartado del plantel profesional desde hace varias semanas por no haber renovado su contrato, que vence en diciembre de este año. En ese contexto, Spahn brindó declaraciones explosivas en La Red AM 910, cuestionando la postura del entorno del futbolista.

La respuesta del delantero no tardó en llegar. A través de sus historias en Instagram, Dómina fue directo: "Todo lo que se dice es falso", escribió entre más palabras. "Duele tener que salir aclarar cosas que no son ciertas", exclamó.

El mensaje dejó entrever un profundo malestar con la versión de los hechos que se intenta instalar desde la dirigencia. El joven surgido de las inferiores del club y una de las apariciones más prometedoras de los últimos tiempos en Unión, vive un presente incómodo: sin lugar en el equipo, sin acuerdo de renovación y ahora en el centro de una disputa que amenaza con dejar secuelas.

