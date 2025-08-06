Suben la estimaciones de inflación para julio y agosto, según analista que releva el BCRA

Las consultoras relevadas por el BCRA estimaron que el índice de precios al consumidor (IPC) se ubicará en 1,8% promedio para el séptimo mes del año

Tras el salto cambiario y la volatilidad de las tasas luego del fin de las Lefis, las principales consultoras de la city porteña elevaron sus proyecciones para el dólar oficial, la inflación y la tasa de interés. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a julio que publicó este miércoles el Banco Central (BCRA) marca para la inflación de julio 0,1 punto porcentual (p.p.) más y así el índice de precios al consumidor (IPC) lo ubicaron en el 1,8% promedio para el séptimo mes del año , mientras que en agosto prevén que la inflación se ubicará en 1,7% (+0,1 p.p. que la medición previa).

De todas formas, se proyecta que en lo que queda de 2025 se ubique debajo del 2% y cierre 2025 entorno al 27,3% interanual, casi unos 5 p.p. más que el proyecto de presupuesto 2026 que prevé que el IPC anual cierre con un 22,7%.

En tanto, sobre las proyecciones del dólar oficial los gurúes de la city prevén que la divisa oficial se recaliente $86 frente a la medición previa y que se ubique en $1.315 en promedio. Para el Top 10 de analistas, el tipo de cambio nominal promedio esperado para agosto fue de $1.304.

El ritmo del dólar

Para diciembre de 2025, el conjunto de participantes pronosticó un valor nominal de $1.405, lo que arroja una variación interanual esperada de 37,6% (+7,9 p.p. respecto del REM previo). La cifra dista de las primeras proyecciones que estimó el gobierno para la elaboración del Presupuesto 2026: estima que el tipo de cambio nominal aumentará 20,4% anual, hasta los $1.229 a fines de diciembre.

El REM, mientras tanto, proyecta una depreciación cambiaria para este año, ya que la suba anual del billete estadounidense (37,6%) se ubica más de 10 puntos por encima del pronóstico de inflación para el mismo período, que se proyecta en 27,3% (la estimación incluida en el Presupuesto 2026, será de 22,7%).

Según el REM de junio, los analistas proyectan un sendero de subas moderadas para el dólar oficial en los próximos meses, de entre el 1,9% (septiembre) y el 2,4% (noviembre).

En julio, el dólar oficial minorista acumuló lo largo de julio un salto de 14%. En mercado minorista, que mide el Banco Central (BCRA), cruzó los $1.367,3.