"No formo parte del plantel de Colón por un capricho o un pase de factura del DT"

Este miércoles por la noche, Marcos Díaz rompió el silencio respecto a la situación que atraviesa, luego de ser marginado por el DT de Colón Martín Minella. En diálogo con TyC Sports, Díaz apuntó contra el entrenador sabalero y brindó detalles sobre el momento que está viviendo sin ser tenido en cuenta por Minella.

" Hoy estoy apartado del plantel, sigo siendo jugador de Colón, pero no soy parte del plantel por un capricho o un pase de factura del técnico (Martín Minella). No se manejó de la mejor manera mi situación, se me hizo responsable de la pérdida del partido con Mitre y después de lo que pasó en ese partido estaba mal anímicamente . Siendo hincha no me gusto lo que pasó y lo que viví y que se me siga haciendo responsable de las derrotas" , comenzó contando.

Para luego agregar: "No me gustó como se manejó el técnico, le hablé a la dirigencia y le dije que no estaba bien, y se tomó la decision de que no viaje a Chaco. Lo hablé con mis compañeros y ellos no compartieron mi decisión de no viajar, porque querían que vaya y que esté con el plantel. Pero les expliqué que quería pensar en mí y que no iba a sumar al grupo porque la verdad es que no estaba bien anímicamente".

"Eso no le gustó al tecnico, pero después me pidió disculpas porque reconoció que no se manejó bien. Y yo también pedí disculpas y pensé que a partir de ese momento se iba a hacer borrón y cuenta nueva, como que todo estaba bien. Uno entiende el enojo de la gente pero como hincha me pegó duro lo que viví y el apoyo que necesitaba del DT no lo tuve. Los dirigentes sí me entendieron y avalaron mi decisión de no viajar", manifestó el arquero.

En otro tramo de la charla aseguró: "En la semana del partido con Almirante Brown, sufrí la inflamación del nervio ciático, estaba con dolor, pero nunca dije que no quería estar. El sábado antes del partido el el ayudante de campo me preguntó como estaba, le dije que tenía dolor, pero la decisión de que no esté fue del cuerpo técnico. Se dio a entender que yo me borré o que no quería ir al banco. Con Chaco sí pedir no viajar, pero en los otros partidos no fui citado por decisión del técnico"

Por último Díaz reveló: "Antes de viajar a Salta me preguntaron como estaba les dije que bien pero no fui citado. Siempre quiero estar, pero esta situación es un pase de factura del DT. En la semana que se le confirmó que iba a ser el técnico hasta el final del campeonato me dijo que no me iba a tener en cuenta. Y por la tarde, en una nota periodística me entero de que iba a entrenar en contraturno. Y que la dirigencia estaba viendo de rescindir el contrato y eso me chocó mucho. Me soprendió la decisión, siento que no era el momento, pero son sus primeros pasos y esto le va a enseñar a manejar los grupos".