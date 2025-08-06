Interna del PJ santafesino por las elecciones de octubre: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

El diputado nacional Roberto Mirabella y el exministro Juan Manuel Pusineri piden que el PJ informe cómo armará la lista para diputados nacionales

La lista de candidatos a diputado levanta temperatura en el peronismo santafesino.

La interna del peronismo toma temperatura. El sector del exgobernador Omar Perotti se presentó ante la Justicia electoral para que el PJ Santa Fe informe cómo se armará la lista para diputados nacionales .

El escrito del perottismo ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) lleva la firma del diputado nacional Roberto Mirabella y Juan Manuel Pusineri , exministro de Trabajo del rafaelino y secretario de Organización del PJ provincial.

El perottismo encontró una señal favorable en los tribunales. El juez federal subrogante Aurelio Cuello Murua intimó al PJ de Santa Fe a que informe sobre cómo seleccionará sus candidatos.

En su presentación, Mirabella y Pusineri solicitaron que en "un plazo de 24 horas de inmediato y cabal cumplimiento", el PJ Santa Fe informe cuál será el ámbito y el criterio adoptado para el armado de la lista para las elecciones del 26 de octubre, en línea con la acordada N°37/2025 de la CNE.

Para eso, el perottismo solicita tres cuestiones a la dirección del partido, conducido por los senadores y otros espacios.

En primer lugar, que defina y publique "el sistema electoral interno que regulará la selección y proclamación de sus candidatos y la integración de las listas para las próximas elecciones de diputados nacionales".

En segundo lugar, que garantice "el método democrático interno y la participación política efectiva de sus afiliados, así como la representación de las minorías".

En tercer lugar, asegurar "la transparencia y publicidad de las normas y procedimientos aplicable".

"Hasta la fecha de esta presentación el partido no ha instrumentado y/o comunicado instancia alguna referida a los mecanismos que aseguren la democracia interna en línea con establecido por la mencionada acordada".

En esa resolución, los integrantes de la CNE plantearon la necesidad de asegurar los principios democráticos internos, los derechos de los afiliados a elegir y ser elegidos, la transparencia en la selección de candidaturas, y la seguridad jurídica, en función de la suspensión de las Paso.

Hace meses que el perottismo viene planteando una lista única en el PJ que respete "la voluntad expresada por la ciudadanía" en las elecciones en que el PJ fue en unidad, un criterio que beneficia al sector del exgobernador.

La discusión en el peronismo, al rojo vivo

La presentación se da a horas del cierre de alianzas de este jueves. El plazo para la presentación de listas vence el domingo 17 de agosto.

En estas elecciones el peronismo pone en juego tres bancas: la de Mirabella, la de Magalí Mastaler (La Cámpora) y Eduardo Toniolli (Movimiento Evita).

En el perottismo plantean que quieren jugar por dentro de la estructura del PJ. Sin embargo, otros espacios consideran que se trata de una maniobra y que al final el sector del exsenador nacional irá por afuera.