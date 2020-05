El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, desmintió que exista un caso de contagio de Covid 19 en la ciudad, como informó ayer el parte oficial del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. El funcionario explicó que en realidad se trata de una persona que tiene domicilio legal allí, pero que vive en algún lugar de Buenos Aires.

"No tenemos ningún caso en Las Rosas. Me enteré por los medios de lo que se informó y fui el primer sorprendido", dijo Meyer en "Todos en la Ocho", por LT8.

El intendente dijo que también los trabajadores del sistema sanitario de Las Rosas se sorprendieron por la noticia. "Nosotros tuvimos un caso hace un mes y medio o dos, una persona que incluso terminó internada en Rosario, pero hace rato le dieron el alta y no hubo nuevos contagios en la ciudad", contó.

Respecto al caso sobre el que se informó oficialmente el domingo a la noche, dijo que se trata de una mujer que se mudó hace años de Las Rosas y no hizo el cambio de domicilio. Meyer informó que las autoridades locales están tratando de contactar ahora a familiares de esa mujer para asegurarse de que no haya pasado por la ciudad el último mes, pero dijo que cree que ello no ocurrió.

También dijo que le preocupa el miedo que la noticia sembró en su comunidad y expresó temores respecto al avance de la pandemia. "¿Cómo vamos a abordar esto en caso de que empiecen a dispararse los contagios?. Hasta ahora lo encaramos con una prevención muy básica, que es el quedate en casa, pero eso no alcanza", sostuvo.

Además, planteó dudas sobre el futuro de muchos comercios y empresas. "En Las Rosas ya hay algunos de muchos años que se fundieron, y esto recién empieza", planteó.