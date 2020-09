Quién es la pareja del diputado Ameri, que tuvo que renunciar por una teta

En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales imágenes de la joven, así como también detalles de su vínculo con el hombre de la polémica. Pero Burgos ya cerró sus perfiles en las diferentes redes.

Según los medios salteños, Burgos también se desempeña como asesora de Juan Ameri, lo que se sumó a la indignación de la opinión pública. Se difundió el valor de sus honorarios, que rondaría los $140.000.

Celeste Burgos pareja de diputado Ameri.jpg Celeste Burgos, la pareja del Diputado Juan Ameri, que tuvo que renunciar.

Por otro lado, el diputado escribió una misiva el mismo jueves por la noche poniendo a disposición su cargo: "Ante el hecho de publico conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión remota del 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me votó", explicó.

Y agregó: "Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie".

Ameri es padre de tres hijas, producto de su relación con su ex pareja Alejandra Escudero. Además, el legislador salteño arrastra varias denuncias de mujeres que aseguran que fueron víctimas de acoso y hostigamiento.