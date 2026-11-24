Rey Garufa se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 28 de noviembre a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.

Rey Garufa, el mejor tributo redondo vuelve a Santa Fe con su show "En Directo" Extendido XXL

La espera terminó: Rey Garufa vuelve a Santa Fe. El mejor tributo redondo del país llega con su show especial “En directo” , de duración extendida con todos los himnos ricoteros y canciones inéditas.

En este espectáculo recrean a la perfección y canción por canción el emblemático disco en vivo de Los Redondos, sumando además lados B, temas inéditos y los clásicos infaltables.

Rey Garufa y sus Timadores es una reconocida banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota formada en 2008 en la ciudad de Tandil. Lo que comenzó como un juego entre amigos se transformó con los años en una de las propuestas homenajes más respetadas y convocantes.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHATSAPP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187