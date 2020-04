Gamba: "Madelón me hizo sentir un ganador en Unión"

Hace pocas horas se cumplió un nuevo aniversario de aquel Clásico que Unión superó 1-0 a Colón sobre la hora en el 15 de Abril, con la conquista de Lucas Gamba.

El mendocino dejó su huella en Santa Fe y se fue a Huracán para luego ser transferido a Rosario Central, donde milita actualmente. Ese cariño que se ganó por parte del hincha es retribuído cada vez que le toca referirse a la entidad rojiblanca.

En diálogo con Unión en tu Dial (Sol 91.5) el goledor reconoció en el inicio que "es cansadora la cuarentena, estoy con ganas de jugar al fútbol porque se extraña bastante. El que puede hace más y el que no como sea lleva adelante una rutina que nos entrega el preparador físico. Claro que no es lomismo que patear al arco, hacer un fútbol reducido, hay días que me agarra la desesperación".

Indudablemente este tiempo de aislamiento sirve para otras cosas, como pasar mucho tiempo en familia. Así lo aseveró el propio Gamba al apuntar que "venía estando poco con mi nena, ahora eso se disfruta, es cansador porque es chiquita, tiene un año y tres meses, uno está pendiente de lo que necesita y es un mundo nuevo".

La familia del mendocino tiene Adn fubtolístico pues su pareja también lo jugó en la capital provincial. Al respecto, el delantero Canalla apuntó: "Está un poco retirada ahora, jugó en El Quillá, después en Alvear y Logia. Entrena más que yo, es profe y sabe bastante, eso también me ayuda a mí".

Cada una de las fechas donde su apellido dijo presente siempre se recuerda, por eso el 23 de abril es una de ellas y el propio cuyano se encargó de admitirlo, al enfatizar que "me mandaron muchos mensajes, justo aquel día mis amigos de Mendoza fueron todos, aparecen en varias fotos. Estuvo también mi familia, era una linda banda en la cancha y siempre digo que fue muy significativo aquel partido porque nunca pasó eso de compartir con ellos aquella alegría".

Más adelante, también recordó que "en el otro Clásico que empatamos como visitante me fui de la concentración a infiltrarme con los médicos porque me estaba doliendo después de aquella lesión en las costillas. Yo quería jugar como sea y por eso me infiltré. No me olvido del 3-0 de visitante a Colón, lo disfrutamos porque merecíamos ganar, fuimos superiores".

Lucas Gamba.jpg Gamba reconoció la ayuda de Madelón para mejorar su juego. UNO Santa Fe / José Busiemi

Al momento de rememorar su llegada a Unión, Gamba disparó: "Me encontré con un club muy lindo, con el apoyo de su gente, siempre me sentí muy cómodo en la ciudad, era un club que quería venir porque tenía la posibilidad, Unión está muy bien visto dentro del país".

Entre los hitos más relevantes que le tocó vivir, Gamba elige la clasificación a una copa internacional por sobre el ascenso de 2014. En este sentido agregó: "Sumamos un granito de arena para que el club juegue una copa internacional, fue todo un logro para nosotros, se lo merecía el grupo por las buenas actuaciones, nos costó porque al final peleamos a muerte, se ganaron partidos importantes y clasificamos con un plantel bárbaro. Aquel grupo disfrutaba mucho todo, teníamos una buena relación, todo eso se veía dentro de la cancha".

En la actualidad, con la camiseta de Rosario Central, el delantero reconoció que "vengo jugando más por afuera que de delantero centro. Siempre intento sumarle cosas a mi juego, puntualizar aspectos en cada partido, apostando a mejorar la velocidad, potencia, la pegada porque ahora pateo más, mantener una línea y fortalecer las cosas buenas que tengo".

Antes de su despedida, le dedicó un párrafo aparte a Leonardo Madelón, el DT que hizo fuerza para traerlo en 2014 proveniente de Independiente Rivadavia. Por eso no dudó en decir que "Madelón me hizo sentir un ganador, nos enseñó que si estábamos bien no eramos menos que nadie, desde el primer día hasta el último te hacía vivir el fútbol las 24 horas. Tiene muchas cosas buenas pero rescato lo ganador que es".