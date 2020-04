El fútbol argentino, al igual que Unión, está inmerso en un mar de dudas como la mayoría de las disciplinas deportivas. Es que el avance de la pandemia de coronavirus hace imposible avisorar un tiempo para el regreso a los entrenamientos y mucho más a la competencia oficial.

Por eso varios temas son tratados de manera virtual, aunque sin resoluciones concretas, pues de acuerdo a las disposiciones del Gobierno Nacional, Futbolistas Argentinos Agremiados definirá los pasos a seguir.

Jonathan Bottinelli, capitán de Unión, participó recientemente de una reunión virtual con el resto de los capitanes y la cúpula de FAA, donde también expusieron la problemática de los jugadores al momento de recibir sus salarios.

En diálogo con radio Sol 91.5 reconoció que “en lo personal estoy tratando de estar lo mejor posible, alcanzar el nivel que tenía en lo futbolístico antes del parate, el entrenamiento lo prepara el profe todos los días con la ayuda de los médicos, por ese lado uno trata de hacer cosas al estar tanto tiempo encerrado, hay que seguir aguantando, esto en cualquier momento se termina y tendremos buenas noticias para volver a hacer lo que más nos gusta”.

El defensor sabía que en marzo esto era un secreto a voces, al apuntar que “lo veníamos hablando con Agremiados apenas se inició la Copa Superliga. Después de jugar con Arsenal, Marchi nos dijo que seguramente el fútbol se iba a parar por el coronavirus, algo que sucedió y desde allí ya tenía todos los bolsos preparados para venir a Buenos Aires, donde estoy con mi familia pasando la cuarentena”.

Sin rodeos, tal como juega cada vez que entra a una cancha, Bottinelli se metió de lleno a analizar la reunión con el resto de los capitanes. En este sentido apuntó que “la reunión fue buena porque pudimos expresarnos y comentarles como está la situación económica, cómo se vienen comportando los clubes con el tema abono de salarios. Les comunicamos cómo está cada uno, nos escucharon, después el otro tema era saber cuando íbamos a volver a jugar y nos dijeron que no tenían ninguna noticia a la brevedad”.

Y más adelante, agregó: “Esto va a tomar un tiempo sin plazos, Marchi no lo ve a corto plazo el retorno, en mayo no cree, así que no creo que se pueda pronto a volver a entrenar y mucho menos competir. Cada club intenta resolver a su manera el tema pagos con sus jugadores, la intervención del gremio es para tener la mejor solución, sabemos que en el caso de Huracán arrastran una deuda importante”.

Jonathan Bottinelli.jpg Bottinelli se lamentó por la salida de Madelón. Prensa Unión

Cuando dio su opinión respecto a la situación de pagos en el plantel de Unión, Bottinelli reconoció que “el club se comunicó conmigo y nos dieron el 50 por ciento, el tema nunca fue cobrar la mitad, sino que ese dinero sea repartido de manera justa. Hay chicos que por ejemplo están pagando la cuota de un auto o un crédito. Entonces era conveniente que yo gane un poco menos y se lo den a otro que lo necesita. Que todos estemos medianamente contentos, Unión nunca me debió nada, se atrasaron alguna vez pero tengo todo al día, cuando puedan pagaran el resto, sabemos también la situación de muchos empleados del club que la están pasando mal y en eso hay que ser solidarios”.

En el futuro la situación económica al no haber ingresos puede empeorar, a lo que el capitán de Unión dijo lo siguiente: “Si entra 10 el club gasta 10, no va a tener problemas si entra plata, el mes que viene la televisión aseguró el pago, la cuota societaria ni los sponsors y la estática sabemos que puede pasar. Le pasa a todos los clubes. Nadie sabe cuando vamos a estar sin fútbol”.

Con respecto a la situación de muchas instituciones respecto al vencimiento de contratos el 30 de Unión, Bottinelli enfafizó que “no creo que los clubes contraten jugadores con la incertidumbre de no saber que pasará. Si no puede incluso un club abonar sueldos, si no existe la TV, no le van a renovar a Bottinelli, Moyano, Mazzola. Digo algunos apellidos como ejemplos del club, si arranca todo en agosto se irá viendo en ese momento”.

En otro tramo de la charla se metió a recordar la salida de Madelón como DT del equipo superior. Al respecto disparó: “Nos sorprendió a todos, a ustedes y a nosotros que estábamos en el día a día con él. No sabíamos que iba a tomar esa decisión. Yo fue a hablar y nos dijo que estaba cansado y mal anímicamente para seguir, yo le dije que estuviera tranquilo que esto se paraba por coronavirus, entonces podía ir a descansar a su casa. Quiso dejar y nos agarró mal parado su salida del club”.

El zaguero central considera que algunos rendimientos no fueron el detonante para que Madelón resuelva su salida como DT de Unión. Por eso dijo que “ese partido de la Copa Argentina fue raro, nos agarraron mal, encontraron un gol sin patear al arco pero no creo que haya sido el motivo para que Leo se vaya. Ya venía mal, cuando pasó el tema del árbitro se lo veía nervioso, con angustia de no estar más arriba, tal vez pensó que no entendíamos lo que nos pedía, la alegría de pasar de ronda en la Sudamericana tapa todo lo que vino después, en ese momento nos hizo saber que estaba muy contento por alcanzar la clasificación”.

Antes de su despedida, no dudó en afirmar que “no soy profe ni se el período una vez que volvamos que tendremos para salir a una cancha, pero lo que puedo decir es que lo que hacemos cada uno desde nuestras casas no es ni cerca de lo que hacemos cuando estamos juntos, es totalmente distinto. Seguramente Hugo Díaz lo puede avalar mejor a lo que estoy diciendo”.