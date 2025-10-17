Uno Santa Fe | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 17 de octubre

17 de octubre 2025 · 07:20hs
Horóscopo del viernes 17 de octubre de 2025

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

El viernes llega con buenas noticias laborales y un cierre de semana positivo. Evitá discutir con personas tercas: no vale la pena. Noche ideal para salir y distraerte.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tu constancia empieza a rendir frutos. Un reconocimiento o propuesta podría sorprenderte. En el amor, se enciende la pasión, pero cuidá los celos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu simpatía te abre puertas. Es un día ideal para reuniones, entrevistas o encuentros sociales. En lo emocional, no te disperses entre tantas opciones.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Tu energía está en alza. Lográs resolver un tema que te venía preocupando desde hace días. En el amor, se acerca alguien que busca algo más que amistad.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

El día invita a brillar y a dejar atrás la rutina. En lo laboral, tu esfuerzo se nota. Si estás en pareja, plan romántico asegurado para la noche.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Buen momento para ordenar tus ideas y planificar la próxima semana. Evitá sobrepensar situaciones sentimentales: no todo necesita una explicación.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Viernes de equilibrio y buena vibra. Te sentís más liviano y con ganas de disfrutar. Una invitación inesperada podría alegrarte el fin de semana.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tu magnetismo está al máximo y eso atrae tanto oportunidades como miradas. En lo profesional, se abre una puerta importante.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Día perfecto para tomar impulso y proyectar a futuro. Si estás en pareja, llega una charla sincera que fortalece el vínculo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Tu disciplina vuelve a marcar la diferencia. Cerrás la semana con logros concretos. En el amor, no reprimas lo que sentís: decirlo te hará bien.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tu creatividad está en su punto más alto. Ideal para cambiar rutinas o iniciar algo nuevo. Un encuentro fortuito puede traer sorpresa emocional.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Las emociones mandan hoy, pero también la inspiración. Buen día para actividades artísticas o introspectivas. En el amor, todo fluye si dejás de forzar las cosas.

