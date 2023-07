A 54 años de la llegada del hombre a la Luna

Luna astronauta Neil Armstrong 4.jpg

La misión Apolo 11 fue aquel gran salto para la humanidad. Y lejos de ser un episodio aislado o caprichoso fue el espectacular resultado de casi toda una década de largos y costosos preparativos científicos y técnicos, sueños y esfuerzos, éxitos y fracasos.

¿Cuál es el significado de alunizar?

Según la Real Academia Española (RAE) alunizar es "dicho de una nave espacial o de un tripulante de ella: posarse en la superficie de la Luna".

¿Cuánto se tardó en llegar a la Luna en 1969?

La misión Apolo 11 tuvo una duración de ocho días, tres horas, 18 minutos y 35 segundos; en total la misión duró más de 195 horas de viaje.

¿Cuál fue la frase que dijo Neil Armstrong?

Cuando puso un pie en la superficie lunar, el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong pronunció la célebre frase: "Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad".

Mitos y verdades sobre la llegada del hombre a la Luna

Hacia principios de 1970, una cadena de noticias norteamericana transmitió un programa televisivo acerca de la Misión Apolo que llevó por primera vez a la humanidad hacia la Luna. La producción cuestionaba el trabajo de la agencia espacial sobre el alunizaje bajo la premisa de que “la tecnología de Nasa en los sesenta no estaba lo suficientemente desarrollada como para realizar un alunizaje”.

Por el contrario, suponían que toda la misión había sido montada en un estudio de cine y que se trataba tan solo de un metraje más de Hollywood o una farsa para distraer a la Unión Soviética durante la denominada Guerra Fría. ¿Qué otras conspiraciones rondan alrededor de uno de los avances más importantes de la carrera espacial?

No hay estrellas en las fotografías de las Misiones Apolo: ¿montaje?

Nasa señala que una de las principales fake news divulgadas por el canal de noticias norteamericano rondaba acerca de la ausencia de estrellas en las fotografías capturadas por Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin en la Misión Apolo 11. “Un claro error de producción ¿Olvidaron prender las constelaciones?”, bromea la agencia. Lejos de ser un mito, la falta de estrellas en las fotos del hombre en la luna se debe a una simple razón.

Capturar la imagen de un objeto muy brillante sobre un fondo oscuro es muy difícil. Por lo tanto, aquel astronauta que haya capturado las imágenes tuvo que decidir entre ajustar la exposición de la cámara sobre el blanco traje espacial (reflejado por el Sol y por el suelo lunar) u oscurecer la luz para así resplandecer el paisaje lunar junto a sus estrellas y planetas.

Objetos que los astronautas dejaron en la Luna

Los astronautas de la Misión Apolo regresaron a la Tierra habiendo recolectado un total de 382 kilogramos de rocas lunares, cuenta Nasa en un artículo acerca de los objetos abandonados por los astronautas de la misión en el satélite espacial. Estas rocas fueron supervisadas por los científicos de la agencia para determinar su contenido molecular, determinando que carecían de agua en su interior y los minerales arcillosos comunes en la Tierra no existen allí.

Luna astronauta Neil Armstrong 2.jpg

Sin embargo, existe una serie de elementos que los astronautas dejaron a propósito en el suelo lunar para así recordar el paso del hombre por tierras extraterrestres. Entre cientos de ellos, la agencia norteamericana destaca los siguientes:

*La bandera de los Estados Unidos de América.

*Reflectores de 0,6 metros con cien espejos que apuntan a la Tierra. Estos espejos pueden ser reflejados con un láser desde el planeta para así medir la distancia que hay entre el satélite y la Tierra.

*Una huella en forma de bota hecha por Neil Armstrong.

*Pelotas de golf utilizadas por el astronauta Alan Shepard.

*Tres Rovers (vehículos espaciales) de la Nasa para conducir en la Luna.

*La placa conmemorativa que dice “Aquí hombres del planeta Tierra pusieron por primera vez un pie en la Luna en julio de 1969. Vinimos en son de paz representando a toda la humanidad”.

¿Por qué la bandera de los Estados Unidos flameaba?

He aquí otro mito. Las banderas del Apolo se muestran ondeando y doblándose en las fotografías ¿Por qué? En la Luna no hay brisa, cuestiona la Nasa. Como si se tratase del armado de una tienda de campaña, los astronautas giraban y pisaban con fuerza alrededor del parante que sostenía la bandera. De tal modo que esta se sujetara bien al suelo y no cayera. Este ejercicio, dice la Agencia Norteamericana, provocaba que la bandera se moviera sin cesar: “Desplegar un pedazo de tela con gran ímpetu terminará probablemente en ondas y dobleces ¡sin necesidad de brisa!”.

Luna astronauta Neil Armstrong 1.jpg

¿Se puede ver la bandera de Estados Unidos desde la Tierra?

Nada como mirar el cielo por la noche, descubrir que la Luna se encuentra en su fase llena y observar a simple vista sus cráteres. El más pequeño de los cráteres tiene 100 kilómetros de largo y aún puede ser visto por el ojo humano desde la Tierra. Sin embargo, el satélite terrestre tiene plantada en su superficie una bandera que puede verse desde la Tierra.

Fueron un total de seis banderas las que se plantaron entre las misiones Apolo de 1969 y 1972 y la Nasa tiene la tecnología suficiente como para ver la última de ellas, abandonada allí durante la Misión Apolo 17. ¿Qué se necesita para verlas?

Un par de binoculares permitiría ver cráteres de la Luna de hasta 10 kilómetros de tamaño.

Algunos cráteres de un kilómetro de diámetro pueden verse con la ayuda del telescopio principiante más accesible del mercado.

Tan solo el Telescopio Espacial Hubble puede capturar imágenes de cráteres lunares de 100 metros de distancia.

Por último, la sonda “Lunar Reconnaissance Orbiter” puede observar objetos de un metro de diámetro y así ver la sombra que produce la bandera norteamericana.

