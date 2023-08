Cuento del tío en San Justo: dejó dólares en la puerta de su casa, pero un empleado municipal frustró la estafa

Sin embargo, empleados municipales que se encontraban limpiando la zona encontraron el sobre y dieron aviso a la policía.

"Llegó el móvil policial, que andaba no muy lejos, y le dieron el sobre de nuevo a la señora, que no lo quería recibir porque tenía miedo. Se hizo un cerrojo en la zona, pero no se logró dar con los posibles autores de quienes pasarían a buscar el sobre", reportaron fuentes policiales a UNO Santa Fe. El estafador le dijo a la mujer que pasaría a buscar el dinero en una moto, pero ningún vehículo fue divisado en el operativo cerrojo.

Pese a que en un primer momento la mujer no quería recibir el sobre, recibió la visita de su hijo y nieto -policía retirado y policía en funciones, respectivamente-, quienes la ayudaron a entrar en razón.

Las fuentes policiales apuntaron que se trató de un caso aislado. "Se reciben varios llamados, la gente te avisa que lo llamaron, pero se dan cuenta que son posibles secuestros de virtuales, llamadas y maniobras y cortan porque tienen el conocimiento. También llaman a la radio dando aviso, y ya la gente se alerta y no responde", señalaron.

Recordaron que el último hecho en que la estafa se concretó ocurrió "cinco meses atrás", donde "hubo una persecución policial, y los delincuentes fueron atrapados en Crespo".