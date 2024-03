Aries (21 de marzo al 20 de abril) Hoy sería el día indicado para firmas rápidas, acuerdos, y contratos. Los arianos llegarían a perfilar sus deseos materiales como posibles. Tranquilidad. El amor no siempre es en el momento que uno decide, no se convenzan de lo que no están seguros, procuren ver la realidad interna. Saber esperar. Momento: de color dorado.