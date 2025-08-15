Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 15 de agosto

15 de agosto 2025 · 07:23hs
Horóscopo LEO

UNO Santa Fe

Horóscopo LEO

Horóscopo del viernes 15 de agosto de 2025

Aries (21/3 al 20/4)

Día para actuar con determinación, pero sin impulsividad. Amor: alguien del pasado podría buscarte. Trabajo: concreción de un proyecto pendiente. Salud: moderá la cafeína.

horoscopo.jpg
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (21/4 al 21/5)

La paciencia será tu aliada frente a cambios inesperados. Amor: mayor conexión con tu pareja. Trabajo: cerrás un trato favorable. Salud: evitá comidas pesadas.

Géminis (22/5 al 21/6)

Tu creatividad brilla, pero deberás enfocarte para no dispersarte. Amor: charla pendiente que fortalece vínculos. Trabajo: llega un reconocimiento. Salud: más horas de sueño.

Cáncer (22/6 al 22/7)

Día sensible, ideal para acercarte a seres queridos. Amor: reconciliación posible. Trabajo: necesidad de orden y planificación. Salud: hidratarse bien.

Leo (23/7 al 23/8)

Tu energía atrae nuevas oportunidades. Amor: momentos intensos. Trabajo: liderazgo destacado. Salud: controlá el estrés.

Virgo (24/8 al 23/9)

Se aclaran situaciones confusas en lo laboral. Amor: confianza en alza. Trabajo: avances concretos. Salud: atención a la postura.

Libra (24/9 al 23/10)

Buen momento para acuerdos y alianzas. Amor: gestos románticos. Trabajo: equilibrio en el equipo. Salud: pequeños descansos en el día.

Escorpio (24/10 al 22/11)

Evitar confrontaciones te abrirá mejores caminos. Amor: más paciencia y diálogo. Trabajo: concentración máxima. Salud: chequeo de rutina.

Sagitario (23/11 al 21/12)

Se activa tu espíritu aventurero, ideal para planear viajes. Amor: química intensa. Trabajo: propuestas nuevas. Salud: más actividad física.

Capricornio (22/12 al 20/1)

Se reconocen tus esfuerzos, aunque aún falta el premio mayor. Amor: momento para compartir más. Trabajo: avances sólidos. Salud: control médico preventivo.

Acuario (21/1 al 19/2)

Un cambio inesperado podría beneficiarte. Amor: comunicación sincera. Trabajo: oportunidad única. Salud: relajación y meditación.

Piscis (20/2 al 20/3)

Sensibilidad elevada que favorece la empatía. Amor: conexión especial. Trabajo: colaboración exitosa. Salud: cuidá tu energía emocional.

Horóscopo viernes agosto
Noticias relacionadas
Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Bacheo en el microcentro: cortes de calles y desvíos para este viernes y sábado

Bacheo en el microcentro: cortes de calles y desvíos para este viernes y sábado

MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo las prácticas del Gran Premio de Austria

MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo las prácticas del Gran Premio de Austria

Oficial Prefederal: los Clásicos fueron para Almagro A y Sanjustino

Oficial Prefederal: los Clásicos fueron para Almagro A y Sanjustino

Último Momento
Bacheo en el microcentro: cortes de calles y desvíos para este viernes y sábado

Bacheo en el microcentro: cortes de calles y desvíos para este viernes y sábado

MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo las prácticas del Gran Premio de Austria

MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo las prácticas del Gran Premio de Austria

Oficial Prefederal: los Clásicos fueron para Almagro A y Sanjustino

Oficial Prefederal: los Clásicos fueron para Almagro A y Sanjustino

República extendió su invicto y alcanzó a Colón (SF) en el Oficial A2

República extendió su invicto y alcanzó a Colón (SF) en el Oficial A2

Fresca jornada de viernes no laborable en la ciudad de Santa Fe

Fresca jornada de viernes "no laborable" en la ciudad de Santa Fe

Ovación
Meloni: Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva

Meloni: "Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva"

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Godoy Cruz no pudo sostener el resultado y perdió ante Atlético Mineiro

Godoy Cruz no pudo sostener el resultado y perdió ante Atlético Mineiro

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

La estrategia detrás del número dos: Vignatti y su movida en Tradición Sabalera

La estrategia detrás del "número dos": Vignatti y su movida en Tradición Sabalera

Policiales
Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"