Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 8 de septiembre

8 de septiembre 2025 · 07:20hs
Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo del lunes 8 de septiembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Arrancás la semana con mucha energía, pero cuidado con querer hacer todo de golpe. En el trabajo, una conversación clave puede abrirte nuevas puertas. En el amor, un gesto inesperado te alegrará el día.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La calma será tu mejor aliada este lunes. Evitá discusiones y apostá a la diplomacia. En lo económico, momento de ordenar cuentas. En el amor, necesitás sentir seguridad y contención.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu capacidad de comunicación estará al máximo. Ideal para reuniones, acuerdos o charlas pendientes. En el amor, la curiosidad te conecta de forma distinta con tu pareja o con alguien nuevo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Día ideal para enfocarte en el hogar o temas familiares. Podés sentirte un poco nostálgico, pero eso te ayudará a valorar más a quienes están a tu lado. En el amor, alguien te dará una muestra de cariño sincero.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu carisma brilla y atrae miradas. En lo laboral, estarás en el centro de la escena, aunque debés evitar discusiones. En el amor, la pasión marcará este inicio de semana.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Arrancás el lunes con la mente clara y ganas de poner orden. Excelente momento para organizar tus planes. En el amor, los pequeños detalles fortalecerán la relación.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Un lunes cargado de decisiones importantes. En el trabajo, deberás elegir un camino con firmeza. En el amor, tu encanto natural atraerá nuevas oportunidades.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Día intenso en lo emocional. Podés sentirte muy apasionado o un poco exigente. En el trabajo, tu intuición te guiará bien. En el amor, se avecina un momento de mayor cercanía.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La semana empieza con entusiasmo. Buen día para planear viajes o nuevas experiencias. En el amor, la espontaneidad traerá alegría y conexión.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Lunes de responsabilidades y compromisos. Aunque la presión pueda ser alta, tu constancia te dará seguridad. En el amor, la madurez y la paciencia harán la diferencia.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Arrancás con creatividad e ideas innovadoras. En lo laboral, tus propuestas pueden ser muy bien recibidas. En el amor, necesitarás equilibrio entre libertad y compromiso.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Un lunes ideal para escuchar tu intuición. Buen día para resolver temas emocionales pendientes. En el amor, la sensibilidad será tu puente hacia la conexión profunda.

