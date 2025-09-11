Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 11 de septiembre

11 de septiembre 2025
Horóscopo del jueves 11 de septiembrede 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La jornada se presenta favorable para destrabar temas pendientes en el trabajo. Un nuevo proyecto puede entusiasmarte, pero cuidado con la ansiedad.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tu intuición será clave para tomar decisiones económicas. En lo afectivo, alguien cercano podría sorprenderte con un gesto de cariño.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Día propicio para reuniones y conversaciones que aclaran malentendidos. No dejes pasar la oportunidad de expresar lo que sentís.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El jueves invita a ordenar tu entorno y enfocarte en tu bienestar. La energía estará puesta en los vínculos familiares.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Momento de brillar en lo profesional: tu esfuerzo comienza a ser reconocido. En el amor, una charla pendiente puede abrir nuevas puertas.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Jornada ideal para planificar con calma. Tus ideas serán valoradas, pero no descuides el descanso. Posible noticia positiva en lo laboral.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

La diplomacia será tu gran aliada hoy. Podrás resolver un conflicto con inteligencia emocional. Buenas perspectivas en lo económico.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu magnetismo personal atraerá nuevas oportunidades. En el trabajo, un cambio inesperado podría beneficiarte a largo plazo.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El jueves se presenta con dinamismo. Es momento de tomar la iniciativa en un proyecto personal. El optimismo será tu motor.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Necesitarás paciencia para lidiar con retrasos. Evitá tensiones innecesarias y buscá apoyarte en personas de confianza.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

La creatividad se activa y te permite encontrar soluciones distintas. En el amor, se abre un espacio para la complicidad.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Buen día para enfocarte en tu economía y replantear gastos. En lo afectivo, alguien puede pedirte más atención.

