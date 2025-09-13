Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 13 de septiembre

13 de septiembre 2025 · 08:09hs
Horóscopo Virgo 2025

UNO Santa Fe

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo del sábado 13 de septiembre de 2025

Aries

Un sábado ideal para enfocarte en lo personal. La energía favorece el deporte o actividades al aire libre.

Tauro

La calma será tu aliada. Día propicio para disfrutar de la casa y la familia. Evitá gastos innecesarios.

Géminis

Se activa tu costado social: reuniones, salidas o encuentros inesperados. Tu humor atraerá buenas conexiones.

Cáncer

La jornada puede traer cierta nostalgia. Buscá refugio en lo afectivo y no postergues tus necesidades emocionales.

Leo

Día de protagonismo: tu carisma resalta en reuniones. En el amor, la pasión gana terreno.

Virgo

Momento para organizar asuntos pendientes. Un detalle tuyo será valorado por alguien importante.

Libra

Se abre un clima de diversión y conexión. Buen momento para el romance y para disfrutar de tu círculo de amistades.

Escorpio

Tu intuición se fortalece y podés descubrir información clave. La noche promete intensidad.

Sagitario

Un sábado dinámico y de movimiento. Posible viaje corto o actividad diferente que te recargue energía.

Capricornio

Tu responsabilidad puede chocar con el deseo de descanso. Balancear será la clave para no sobrecargarte.

Acuario

Día creativo y social: nuevas ideas o encuentros enriquecedores. Ideal para compartir.

Piscis

Un sábado de introspección. La meditación o el arte serán buenas vías para liberar tensiones.

Horóscopo sábado septiembre
