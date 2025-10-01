Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 1 de octubre

1 de octubre 2025 · 07:08hs
UNO Santa Fe

Horóscopo del miércoles 1 de octubre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Día ideal para enfocarte en proyectos personales. No dejes que la impaciencia te gane: la constancia será tu mejor aliada.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La tranquilidad será clave. En lo laboral puede surgir un reconocimiento inesperado, mientras que en lo afectivo necesitarás más diálogo.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu capacidad de adaptarte te permitirá resolver situaciones complejas. Evitá dispersarte: priorizá lo más urgente.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Será un día con buena energía para el hogar y la familia. Las emociones estarán a flor de piel: canalizalas de manera constructiva.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu carisma te abrirá puertas, pero recordá escuchar a los demás. Es un buen momento para plantear nuevas metas.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

La organización será tu gran aliada. Podés sentirte exigido, pero los resultados demostrarán que todo esfuerzo valió la pena.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Un miércoles con énfasis en el equilibrio emocional. No postergues decisiones que vienen esperando: actuá con serenidad.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

La intuición será tu guía. Evitá confrontaciones innecesarias y aprovechá la jornada para enfocarte en objetivos personales.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Habrá buenas oportunidades para avanzar en lo laboral o académico. El optimismo será tu motor, aunque deberás cuidar gastos.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

La disciplina te permitirá avanzar con firmeza. Posibles avances económicos gracias a tu perseverancia.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Será un día de creatividad y nuevas ideas. Compartir tus proyectos con otros te dará motivación y apoyo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu sensibilidad te hará conectar profundamente con quienes te rodean. Ideal para fortalecer vínculos y escuchar a tu intuición.

