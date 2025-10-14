Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 14 de octubre

14 de octubre 2025 · 07:26hs
Horóscopo Libra

UNO Santa Fe

Horóscopo Libra

Horóscopo del martes 14 de octubre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Tu energía está en alza. Hoy podrías recibir una buena noticia o el reconocimiento que esperabas. En el amor, seguí tu instinto: una conversación pendiente puede resolver más de lo que imaginás.

horoscopo.jpg

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La calma será tu mejor herramienta. No te apures: las cosas se están acomodando a tu favor. En el amor, alguien te demostrará con hechos lo que siente.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Los astros te dan poder de palabra. Tu capacidad para comunicar será clave, especialmente en temas laborales o familiares. En el amor, el entendimiento y la complicidad crecen.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Tu intuición está muy fuerte. Escuchá lo que te dice el corazón antes de actuar. En el amor, un gesto cariñoso traerá reconciliación o ternura inesperada.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Los astros te rodean de luz y magnetismo. Ideal para tomar la iniciativa y brillar en lo que hacés. En el amor, una conexión intensa podría transformarse en algo más profundo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Día de claridad mental y buenos resultados. Aprovechá para cerrar temas pendientes. En el amor, la sinceridad te abrirá un nuevo capítulo emocional.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Tu energía se equilibra y te sentís más liviano. Es un buen momento para tomar decisiones desde la paz. En el amor, el romanticismo florece con gestos simples pero profundos.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu intuición y tu poder interior están en su punto máximo. Algo importante se revela hoy. En el amor, dejá que las emociones fluyan sin miedo: hay alguien que siente igual que vos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La expansión continúa. Este martes trae oportunidades en lo laboral o académico. En el amor, una conversación sincera fortalece un lazo especial.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

La constancia rinde frutos. Los astros premian tu esfuerzo y te dan estabilidad. En el amor, una actitud comprensiva puede derribar barreras.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tu mente brilla con ideas innovadoras. Día perfecto para tomar decisiones audaces. En el amor, una conexión inesperada puede despertar tu curiosidad.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad será tu guía. Estás más perceptivo y comprendés mejor las emociones ajenas. En el amor, se abren caminos para sanar y volver a confiar.

Horóscopo octubre martes
