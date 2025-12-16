Horóscopo del martes 16 de diciembre de 2025
Aries (21 de marzo al 19 de abril)
Buen día para avanzar en temas laborales que venían trabados. Evitá discusiones innecesarias: no todo se gana imponiéndose.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
La estabilidad que buscás empieza a aparecer si soltás el control. Momento favorable para ordenar finanzas o planificar gastos.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
Comunicación en primer plano. Se aclaran malentendidos y llegan respuestas que estabas esperando. Atento a propuestas inesperadas.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Martes ideal para bajar un cambio y priorizar lo emocional. Escuchá tu intuición: te va a marcar el camino correcto.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Se activa lo social y aparecen oportunidades a través de contactos. Buen momento para mostrar ideas, pero sin soberbia.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
El trabajo exige foco y organización. Si te ordenás temprano, el día rinde más de lo esperado. Cuidá el descanso.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Día favorable para acuerdos y decisiones en pareja o sociedades. No postergues charlas importantes: hoy fluyen mejor.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Intensidad emocional en aumento. Canalizala en algo productivo y evitá reacciones impulsivas. Buen día para cerrar etapas.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
El ánimo mejora y vuelve el entusiasmo. Ideal para planificar viajes, proyectos o cambios que querés encarar pronto.
Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
Responsabilidades que pesan, pero dan frutos. Martes clave para ordenar prioridades y decir que no cuando sea necesario.
Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
Ideas nuevas y creatividad en alza. Anotá todo lo que se te ocurra: algo de hoy puede transformarse en proyecto.
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
Sensibilidad a flor de piel. Buscá espacios de calma y no te cargues con problemas ajenos. Buen momento para el arte o la música.