Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 16 de diciembre

16 de diciembre 2025 · 07:04hs
Horóscopo Sagitario

UNO Santa Fe

Horóscopo Sagitario

Horóscopo del martes 16 de diciembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Buen día para avanzar en temas laborales que venían trabados. Evitá discusiones innecesarias: no todo se gana imponiéndose.

horoscopo.jpg
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La estabilidad que buscás empieza a aparecer si soltás el control. Momento favorable para ordenar finanzas o planificar gastos.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Comunicación en primer plano. Se aclaran malentendidos y llegan respuestas que estabas esperando. Atento a propuestas inesperadas.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Martes ideal para bajar un cambio y priorizar lo emocional. Escuchá tu intuición: te va a marcar el camino correcto.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Se activa lo social y aparecen oportunidades a través de contactos. Buen momento para mostrar ideas, pero sin soberbia.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

El trabajo exige foco y organización. Si te ordenás temprano, el día rinde más de lo esperado. Cuidá el descanso.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Día favorable para acuerdos y decisiones en pareja o sociedades. No postergues charlas importantes: hoy fluyen mejor.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Intensidad emocional en aumento. Canalizala en algo productivo y evitá reacciones impulsivas. Buen día para cerrar etapas.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El ánimo mejora y vuelve el entusiasmo. Ideal para planificar viajes, proyectos o cambios que querés encarar pronto.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Responsabilidades que pesan, pero dan frutos. Martes clave para ordenar prioridades y decir que no cuando sea necesario.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Ideas nuevas y creatividad en alza. Anotá todo lo que se te ocurra: algo de hoy puede transformarse en proyecto.__IP__

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad a flor de piel. Buscá espacios de calma y no te cargues con problemas ajenos. Buen momento para el arte o la música.

Horóscopo martes diciembre
Noticias relacionadas
Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

Del Sel: El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón

Del Sel: "El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón"

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Último Momento
La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

Del Sel: El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón

Del Sel: "El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón"

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Unión volverá a Montevideo: pretemporada internacional y Serie Río de la Plata en la hoja de ruta

Unión volverá a Montevideo: pretemporada internacional y Serie Río de la Plata en la hoja de ruta

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

Ovación
Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

Matías Budiño, segundo refuerzo de Colón, llega a Santa Fe para firmar su contrato

Matías Budiño, segundo refuerzo de Colón, llega a Santa Fe para firmar su contrato

El Chelsea de Enzo Fernández busca avanzar a semis de la Carabao Cup ante el Cardiff

El Chelsea de Enzo Fernández busca avanzar a semis de la Carabao Cup ante el Cardiff

Premios The Best: se dan a conocer los ganadores con argentinos como candidatos

Premios The Best: se dan a conocer los ganadores con argentinos como candidatos

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026