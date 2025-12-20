Horóscopo del sábado 20 de diciembre de 2025
Aries (21 de marzo al 19 de abril)
Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 20 de diciembre
Aries (21 de marzo al 19 de abril)
Día para bajar la intensidad y evitar discusiones. Canalizá la energía en actividad física o planes recreativos. En el amor, paciencia y diálogo.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
El sábado invita al descanso y al disfrute. Buen momento para mimarte y compartir con personas de confianza. Estabilidad emocional.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
El hogar y la familia toman protagonismo. Charlas sinceras ayudan a aclarar malentendidos. Buen día para ordenar ideas.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Movimiento y encuentros positivos. Salidas, mensajes y reencuentros te levantan el ánimo. En el amor, expresarte mejora el vínculo.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Atención a los gastos. Evitá excesos y cuidá tus recursos. En el plano afectivo, buscá equilibrio entre dar y recibir.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
Energía en alza. Día ideal para cuidarte, hacer algo que te guste y priorizar tu bienestar. Buen clima emocional.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Necesidad de calma e introspección. Bajá el ritmo y escuchá tus emociones. En el amor, menos expectativas y más comprensión.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Creatividad y pasión en aumento. Día ideal para disfrutar sin culpas. Buen momento para el romance y la expresión emocional.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
La familia y el hogar reclaman atención. Buen día para ordenar emociones y disfrutar de la tranquilidad.
Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
Conversaciones importantes y decisiones claras. Expresarte con honestidad te libera. Jornada positiva para vínculos.
Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
Vida social activa. Encuentros con amigos y planes distintos te renuevan. Abrite a nuevas ideas.__IP__
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
Reflexión sobre metas y proyectos. Pensá a largo plazo sin ansiedad. Tu intuición será tu mejor guía.