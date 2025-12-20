Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 20 de diciembre

20 de diciembre 2025 · 08:09hs
Horóscopo del sábado 20 de diciembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Día para bajar la intensidad y evitar discusiones. Canalizá la energía en actividad física o planes recreativos. En el amor, paciencia y diálogo.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El sábado invita al descanso y al disfrute. Buen momento para mimarte y compartir con personas de confianza. Estabilidad emocional.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

El hogar y la familia toman protagonismo. Charlas sinceras ayudan a aclarar malentendidos. Buen día para ordenar ideas.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Movimiento y encuentros positivos. Salidas, mensajes y reencuentros te levantan el ánimo. En el amor, expresarte mejora el vínculo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Atención a los gastos. Evitá excesos y cuidá tus recursos. En el plano afectivo, buscá equilibrio entre dar y recibir.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Energía en alza. Día ideal para cuidarte, hacer algo que te guste y priorizar tu bienestar. Buen clima emocional.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Necesidad de calma e introspección. Bajá el ritmo y escuchá tus emociones. En el amor, menos expectativas y más comprensión.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Creatividad y pasión en aumento. Día ideal para disfrutar sin culpas. Buen momento para el romance y la expresión emocional.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La familia y el hogar reclaman atención. Buen día para ordenar emociones y disfrutar de la tranquilidad.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Conversaciones importantes y decisiones claras. Expresarte con honestidad te libera. Jornada positiva para vínculos.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Vida social activa. Encuentros con amigos y planes distintos te renuevan. Abrite a nuevas ideas.__IP__

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Reflexión sobre metas y proyectos. Pensá a largo plazo sin ansiedad. Tu intuición será tu mejor guía.

Horóscopo sábado diciembre
