Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 5 de enero

5 de enero 2026 · 06:32hs
Horóscopo de Capricornio

UNO Santa Fe

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo del lunes 5 de enero de 2026

Aries (21/3 al 19/4)

La jornada trae impulso y necesidad de tomar decisiones rápidas. Buen día para resolver temas laborales pendientes y ordenar papeles. En lo personal, evitá discusiones por orgullo: escuchar antes de responder será clave.

horoscopo .jpg

Tauro (20/4 al 20/5)

Energía favorable para negociaciones y asuntos económicos. Puede surgir una propuesta que conviene analizar con calma. En lo afectivo, es un buen momento para dialogar y aclarar viejos malentendidos.

Géminis (21/5 al 20/6)

El lunes se presenta dinámico, con cambios de agenda y nuevos contactos. Ideal para entrevistas, comunicaciones o trámites. Cuidá el descanso mental: demasiada información podría saturarte.

Cáncer (21/6 al 22/7)

Día introspectivo. Necesidad de bajar el ritmo y priorizar lo emocional. Un gesto familiar o recuerdo cobrará importancia. En lo laboral, paciencia: los avances llegan en los próximos días.

Leo (23/7 al 22/8)

Buena jornada para liderar proyectos y proponer ideas. Tu palabra gana peso en reuniones. En el plano afectivo, aparece una invitación o plan social que devuelve entusiasmo.

Virgo (23/8 al 22/9)

El foco estará en la organización y la planificación del mes. Posibles responsabilidades extra, pero con resultados positivos si mantenés el orden. Cuidá el estómago y los horarios de comida.

Libra (23/9 al 22/10)

Se activa el área creativa y los proyectos personales. Noticias desde el exterior o sobre estudios. En el amor, mayor apertura al diálogo y a escuchar al otro sin presiones.

Escorpio (23/10 al 21/11)

Energía intensa en el hogar o en temas familiares. Es un buen momento para cerrar ciclos y tomar decisiones postergadas. En lo laboral, conviene evitar confrontaciones directas.

Sagitario (22/11 al 21/12)

El lunes trae movimiento, viajes cortos o reuniones importantes. Tu palabra convence, pero será clave cumplir lo prometido. En pareja, conversaciones profundas fortalecen el vínculo.

Capricornio (22/12 al 19/1)

Día para ordenar cuentas y replantear prioridades financieras. Una oportunidad laboral puede requerir esfuerzo extra, pero deja proyección futura. Cuidá el cuerpo y la postura.

Acuario (20/1 al 18/2)

Inicio de semana con iniciativa y cambios personales. Ganas de renovar rutinas o ambiente de trabajo. En lo emocional, necesidad de espacio propio para pensar decisiones.

Piscis (19/2 al 20/3)

Jornada sensible: aparecen recuerdos o temas no resueltos. Buen momento para cerrar un ciclo y descansar. En lo laboral, mejor ir paso a paso y no forzar definiciones.

Horóscopo lunes enero
Noticias relacionadas
Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Último Momento
Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

El misterio de la indumentaria de Nicolás Maduro: entre la IA y el uniforme de la captura

El misterio de la indumentaria de Nicolás Maduro: entre la IA y el uniforme de la captura

Alonso liderará la negociación para un cierre cuidado del ciclo del Pulga

Alonso liderará la negociación para un cierre "cuidado" del ciclo del Pulga

Ovación
Alonso liderará la negociación para un cierre cuidado del ciclo del Pulga

Alonso liderará la negociación para un cierre "cuidado" del ciclo del Pulga

Colón inicia la semana inhibido en FIFA: ¿por qué aún no pudo la pudo desactivar?

Colón inicia la semana inhibido en FIFA: ¿por qué aún no pudo la pudo desactivar?

Agustín Lamosa, ¿en la mira de Colón para reforzar la zaga?

Agustín Lamosa, ¿en la mira de Colón para reforzar la zaga?

José Alonso puso paños fríos al interés del América de Cali por José Neris

José Alonso puso paños fríos al interés del América de Cali por José Neris

Se presentaron los Juegos Suramericanos en la costa Atlántica

Se presentaron los Juegos Suramericanos en la costa Atlántica

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe