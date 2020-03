El director Provincial de EducaciónPrivada de Santa Fe, Rodolfo Fabucci, expresó su preocupación por la denuncia de abuso en el Jardín San Roque y la detención, no solo del presunto abusador (quien ya fue imputado) sino además de la actual directora y la exdirectora de la institución.

Destacó que el actual gobierno se hizo "cargo recientemente de la gestión", aunque reconoció "que hay una continuidad del Estado". Agregó que es competencia de la "Dirección Provincial de Enseñanza Privada autorizar a los colegios para que puedan funcionar".

LEER MÁS: Detuvieron a la ex y a la directora actual del Jardín de Infantes de la escuela San Roque

En relación a la denuncia de abuso sexual en el Jardín San Roque, Fabucci manifestó: "En primer lugar llevar la solidaridad y apoyo a la familia; a la madre del chico, a los padres. Estamos consternados por esta situación y en este momento se encuentra en mano de la Justicia".

jardin San Roque allanamientos.jpg Educación privada de Santa Fe interviene en el caso y se puso a disposición de la justicia. web

Precisó que la cartera educativa tomó "inmediatamente intervención desde que el profesor fue puesto a disposición de la Justicia. Ahora nos enteramos que también lo están la exdirectora y la actual. Lo que hacemos en primer lugar es ponernos a disposición de la Justicia, de todo lo que necesita. Todo lo que está a nuestro alcance, ponernos a disposición, absoluta y total de la Justicia".

El funcionario provincial reconoció que tomó "conocimiento por los medios de comunicación" de lo que sucedió en el Jardín San Roque y continuó: "Se imaginará que yo me hice cargo el 5 de febrero de la Dirección Provincial y honestamente desconocía esta situación. La conozco, honestamente, a través de los medios periodísticos cuando me entero de que a un profesor de un establecimiento lo ponen preso"

En relación a la intervención que realizó la cartera educativa en el Jardín San Roque de Santa Fe, Fabucci profundizó: "Pedí que se tomen las medidas, de evaluar el expediente y en qué situación se encuentra. Hubo intervenciones y ahora estoy ordenando ver los abordajes que se realizaron en su momento porque esto data del año 2018. Me estoy interiorizando de lo que ha pasado. Hubo intervenciones de parte de la institución, de parte de los supervisores y estamos realizando un proceso de investigación".

Si bien el profesor y presunto abusador se encuentra bajo prisión preventiva, Fabucci informó que ha separado "transitoriamente al profesor de la función que cumple e intervino con los suplentes pertinentes, para seguir dando las garantías de que la educación continúa en la institución"

En declaraciones al programa "De 10" que se emite por la emisora LT10, insistió en que asumió el cargo recientemente. "Estoy interesándome de las situaciones que han ocurrido. Esto no me ha llegado al escritorio, ha llegado –honestamente– a través de los medios. No sabía de esta situación. Nosotros tenemos 845 establecimientos en la provincia de Santa Fe, tenemos infinidad de situaciones que estamos abordando diariamente".

Y añadió: "En este caso los supervisores me lo traen a pedido mío cuando yo me entero, por los medios de comunicación, de esta situación".