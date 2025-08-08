Uno Santa Fe | Judiciales | prisión

Ordenaron la prisión preventiva para el hombre acusado del homicidio de Walter Paglia

El juez Sebastián Szeifert dispuso la prisión preventiva para un hombre de 28 años acusado de matar a Paglia el 13 de junio del año pasado en su casa de Castelli al 3.000.

8 de agosto 2025 · 16:37hs
Un hombre de 28 años, cuyas iniciales son AAO, quedó en prisión preventiva tras ser imputado por el homicidio de Walter Paglia, ocurrido el año pasado en la ciudad de Santa Fe.

La medida fue dictada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sebastián Szeifert, en una audiencia realizada este mediodía en los tribunales provinciales.

Imputaron al presunto asesino de Walter Paglia: cómo fue la investigación para hallar al acusado del brutal crimen

El fiscal a cargo de la causa, Andrés Marchi, solicitó la prisión preventiva y valoró que, pese a las alternativas propuestas por la defensa, el magistrado aceptó el pedido.

Marchi explicó que, aunque el imputado se encontraba detenido en Córdoba por otros delitos contra la propiedad cometidos luego del homicidio, era imprescindible que también permaneciera detenido en Santa Fe para evitar cualquier posibilidad de evasión judicial.

Walter Paglia, quien fuera asesinado en barrio Belgrano.

Un robo que terminó en homicidio

El crimen ocurrió el jueves 13 de junio del año pasado, minutos después de las 5:30 de la madrugada, en una vivienda de Castelli al 3.000 donde Paglia vivía con sus dos hijos.

Según el fiscal, el acusado ingresó al domicilio escalando techos y tapiales por una ventana. Fue sorprendido por la víctima mientras intentaba robar objetos de valor, por lo que utilizó un arma blanca para asestarle al menos dos puntazos que le causaron la muerte, con el fin de garantizar su impunidad.

Cayó el presunto autor del asesinato de Walter Paglia: estaba preso en una cárcel de Córdoba

Además, sustrajo un reloj, un celular, una billetera con documentación personal y dos mil pesos en efectivo. La identificación del imputado fue compleja y se logró mediante un trabajo coordinado entre la Policía de Investigaciones y la colaboración ciudadana. Sin testimonios directos, la investigación se basó en registros de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir sus movimientos y seguir su itinerario antes y después del hecho.

En octubre pasado, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) difundió un fragmento del video donde se veía al acusado, y el gobierno provincial ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para quien brindara información. Una persona con identidad reservada reconoció al agresor y aportó datos clave para su localización.

Finalmente, tras confirmarse que el acusado estaba detenido en Córdoba, se gestionó y concretó su extradición a Santa Fe a principios de esta semana.

El imputado es investigado por homicidio calificado por criminis causa (para consumar otro delito y asegurar impunidad) y robo calificado (por uso de arma y escalamiento).

