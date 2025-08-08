El mensaje de Minella que enciende la ilusión en Colón: "Vamos nosotros"

Martín Minella lanzó un mensaje motivacional en sus redes sociales, de cara a un trascendental partido que Colón animará ante Agropecuario.

Colón atraviesa días de definiciones en la Primera Nacional y su entrenador, Martín Minella, aprovechó las redes sociales para enviar un mensaje cargado de motivación a todo el mundo sabalero.

En la publicación, se observa una imagen repleta de hinchas rojinegros desde la tribuna, acompañada por una leyenda breve pero contundente: “Vamos Nosotros”, junto a un corazón rojo y otro negro.

El gesto del técnico rápidamente se viralizó entre los simpatizantes, que lo interpretaron como una muestra de compromiso y confianza en el tramo final de la competencia.

La imagen refleja la unión entre el plantel y la gente, un vínculo clave en la búsqueda del milagro futbolístico, como sería llegar al Reducido, del cual lo separan al Sabalero 12 puntos, cuando quedan 27 en juego.

Con la mira puesta en los próximos compromisos, Minella busca transmitir energía positiva y mantener alta la moral de su equipo, sabiendo que la presión y la expectativa en torno a Colón serán determinantes en lo que viene.