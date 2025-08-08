Uno Santa Fe | Ovación | Comesaña

Comesaña debutó con triunfo en Cincinnati y avanza a segunda ronda

Francisco Comesaña le ganó a Jaume Munar (51°) por 6-4 y 6-4, asegurando su lugar en la segunda ronda en el Masters 1000 de Cincinnati.

Ovación

Por Ovación

8 de agosto 2025 · 19:41hs
Comesaña debutó con triunfo en Cincinnati y avanza a segunda ronda

Francisco Comesaña (71° del ranking ATP) tuvo un estreno exigente en el Masters 1000 de Cincinnati, y no solo por el rival de turno. Además de enfrentar al siempre incómodo Jaume Munar (51°), el marplatense debió lidiar con el intenso calor que golpeó a la ciudad estadounidense en la jornada de este jueves.

Sin embargo, nada detuvo al argentino, que se mostró sólido y se impuso con autoridad por 6-4 y 6-4, asegurando su lugar en la segunda ronda del certamen. Allí lo espera el ítalo-argentino Luciano Darderi.

El servicio fue una de las armas clave para Comesaña: ganó el 77% de los puntos con su primer saque, conectó seis aces (aunque también cometió dos dobles faltas) y salvó nueve de las diez chances de quiebre que dispuso Munar. Por su parte, el argentino logró quebrar el saque del español en tres ocasiones, una diferencia decisiva para sellar el triunfo.

La mala racha de Munar

Para Munar, la derrota prolonga su mala racha ante tenistas argentinos: venía de caer en su debut en Toronto frente a Francisco Cerúndolo. Ahora, el mallorquín buscará dejar atrás estos tropiezos para enfocarse en el US Open.

Con este resultado, Comesaña trepa virtualmente ocho posiciones en el ranking en vivo, ubicándose en el puesto 63 del mundo antes de su cruce con Darderi.

Comesaña Cincinnati Munar
Noticias relacionadas
la extensa lista de tecnicos que dejaron su cargo durante 2025

La extensa lista de técnicos que dejaron su cargo durante 2025

mirco cuello se apodero de la corona interina de los peso pluma

Mirco Cuello se apoderó de la corona interina de los peso pluma

godoy cruz se movio rapido y cerro a ribonetto como nuevo dt

Godoy Cruz se movió rápido y cerró a Ribonetto como nuevo DT

el llamativo motivo por el que rojo no usara su apellido en la camiseta de racing

El llamativo motivo por el que Rojo no usará su apellido en la camiseta de Racing

Lo último

Milei desafió al Congreso en cadena nacional: Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante

Milei desafió al Congreso en cadena nacional: "Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante"

El mensaje de Minella que enciende la ilusión en Colón: Vamos nosotros

El mensaje de Minella que enciende la ilusión en Colón: "Vamos nosotros"

Comesaña debutó con triunfo en Cincinnati y avanza a segunda ronda

Comesaña debutó con triunfo en Cincinnati y avanza a segunda ronda

Último Momento
Milei desafió al Congreso en cadena nacional: Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante

Milei desafió al Congreso en cadena nacional: "Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante"

El mensaje de Minella que enciende la ilusión en Colón: Vamos nosotros

El mensaje de Minella que enciende la ilusión en Colón: "Vamos nosotros"

Comesaña debutó con triunfo en Cincinnati y avanza a segunda ronda

Comesaña debutó con triunfo en Cincinnati y avanza a segunda ronda

Roger Federer cumple 44 años: los récords que todavía siguen vigentes

Roger Federer cumple 44 años: los récords que todavía siguen vigentes

Crimen de Diego: investigan a Cristian Graff, un excompañero y habitante de la casa donde hallaron los restos

Crimen de Diego: investigan a Cristian Graff, un excompañero y habitante de la casa donde hallaron los restos

Ovación
El mensaje de Minella que enciende la ilusión en Colón: Vamos nosotros

El mensaje de Minella que enciende la ilusión en Colón: "Vamos nosotros"

Colón lanzó la venta de entradas para el duelo límite ante Agropecuario

Colón lanzó la venta de entradas para el duelo límite ante Agropecuario

El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: Cede Boca o no se vende

Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: "Cede Boca o no se vende"

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música