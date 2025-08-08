Comesaña debutó con triunfo en Cincinnati y avanza a segunda ronda

Francisco Comesaña le ganó a Jaume Munar (51°) por 6-4 y 6-4, asegurando su lugar en la segunda ronda en el Masters 1000 de Cincinnati.

Francisco Comesaña (71° del ranking ATP) tuvo un estreno exigente en el Masters 1000 de Cincinnati, y no solo por el rival de turno. Además de enfrentar al siempre incómodo Jaume Munar (51°), el marplatense debió lidiar con el intenso calor que golpeó a la ciudad estadounidense en la jornada de este jueves.

Sin embargo, nada detuvo al argentino, que se mostró sólido y se impuso con autoridad por 6-4 y 6-4, asegurando su lugar en la segunda ronda del certamen. Allí lo espera el ítalo-argentino Luciano Darderi.

El servicio fue una de las armas clave para Comesaña: ganó el 77% de los puntos con su primer saque, conectó seis aces (aunque también cometió dos dobles faltas) y salvó nueve de las diez chances de quiebre que dispuso Munar. Por su parte, el argentino logró quebrar el saque del español en tres ocasiones, una diferencia decisiva para sellar el triunfo.

La mala racha de Munar

Para Munar, la derrota prolonga su mala racha ante tenistas argentinos: venía de caer en su debut en Toronto frente a Francisco Cerúndolo. Ahora, el mallorquín buscará dejar atrás estos tropiezos para enfocarse en el US Open.

Con este resultado, Comesaña trepa virtualmente ocho posiciones en el ranking en vivo, ubicándose en el puesto 63 del mundo antes de su cruce con Darderi.