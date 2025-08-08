Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón lanzó la venta de entradas para el duelo límite ante Agropecuario

De cara al cotejo ante Agropecuario de la fecha 26 de la Primera Nacional, Colón espera llenar el Brigadier López para empujar y ya lanzó la venta de entradas

8 de agosto 2025 · 17:00hs
Colón se juega el todo por el todo este domingo cuando reciba a Agropecuario por la fecha 26 de la Primera Nacional. Lo hará con la necesidad de ganar para sostener su mínima ilusión de llegar al Reducido. En un torneo que lo tuvo más tiempo en la cuerda floja que en zona de protagonismo, el Sabalero enfrenta un partido límite.

Por eso, el club ya lanzó la venta de entradas con el objetivo de llenar el estadio y que el pueblo empuje con todo. No se trata solo de sumar tres puntos: se trata de evitar que se apague la última llama de esperanza en una campaña que es muy por debajo de lo esperado y en la que Colón mostró irregularidades en todas las líneas.

Tras dos derrotas consecutivas y una efectividad pobre en condición de local —con 5 triunfos, 2 empates y 5 caídas en 12 partidos en el Brigadier—, el margen de error se terminó. El rival, Agropecuario, llega también con urgencias, aunque con un dato llamativo: arrastra 20 partidos sin ganar como visitante, una racha que, en la previa, parece ser la gran oportunidad para que Colón levante cabeza y se reencuentre con su gente con una alegría.

Desde la dirigencia saben que este puede ser un punto de quiebre. Por eso, la convocatoria a los hinchas fue inmediata y ya comenzó la venta de entradas con la idea de que el Brigadier esté repleto. El mensaje es claro: el equipo necesita el aliento y la presión positiva de su público para intentar torcer una historia que, hasta ahora, viene siendo decepcionante.

Venta de entradas en Colón

Ya podés adquirir tu entrada socio/no socio a través de Boletería Vip: https://boleteriavip.com.ar/event/description/1058/colon-vs-agropecuario

Valores: - Platea Este y Norte/Sur Alta: Socio $17.000 / No socio $35.000

- Platea Oeste: Socio $25.000 / No socio $50.000

- Palco Corporativo: Socio $40.000 / No socio $70.000

Precios de las entradas en Colón.

