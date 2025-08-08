Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

En Colón se agita ante la llegada de un nuevo escenario político de cara a las elecciones, donde comienza a irrumpir una fuerza que hace mucho ruido.

Colón atraviesa semanas de alta tensión, tanto dentro del campo de juego como en el plano institucional. Diciembre es la fecha marcada para las elecciones, aunque el presidente Víctor Godano dejó abierta la posibilidad de adelantarlas si el equipo queda fuera de la pelea por un lugar en el Reducido. La incertidumbre deportiva se mezcla así con un clima político que empieza a mostrar movimientos y alianzas, pero también muchas incógnitas.

En el oficialismo, la gran incógnita pasa por la participación. No hay definición sobre si presentará lista, aunque lo que parece estar resuelto es que, en caso de hacerlo, no será con Godano al frente. Entre los dirigentes que podrían encabezar figuran Ricardo Magdalena, Ricardo Luciani y Gustavo Abraham, mientras que todavía no hay certezas sobre Clemente Valdéz. Las dudas persisten y el hermetismo domina, a la espera de ver cómo se desarrolla el tramo final del torneo.

Del otro lado, Tradición Sabalera —espacio que en las últimas elecciones llevó como candidato a Gustavo Ingaramo— también navega en la indefinición. José Vignatti, expresidente y figura histórica del club, tiene hasta octubre para decidir si vuelve a competir. Su decisión será clave: si declina participar, no se descarta que la agrupación directamente no presente candidato, lo que modificaría de lleno el tablero electoral.

Una alternativa que comienza a ganar fuerza en Colón

En este contexto de indefiniciones, la sorpresa la aporta la conformación de una lista alternativa con sello de outsider. Este espacio, todavía en etapa de armado, estaría integrado por socios caracterizados que no tuvieron participación activa en la vida política del club o que, si lo hicieron, no quedaron vinculados a situaciones polémicas. La intención es clara: presentarse como una propuesta independiente, libre de las internas y conflictos que marcaron la última década.

Entre los nombres que más suenan para encabezar este proyecto aparece el de Leandro Busatto, dirigente político con trayectoria en el ámbito público y buena llegada a distintos sectores de la ciudad. Su perfil, ajeno a la gestión cotidiana del club pero con experiencia en conducción y negociación, despierta interés entre socios que ven en él una opción para romper con la lógica tradicional de oficialismo y oposición histórica.

Sin embargo, no es el único nombre que se analiza. También se maneja la posibilidad de postular a una figura muy relacionada con Colón, que goza de reconocimiento por dos facetas relevantes de su carrera profesional y que podría captar adhesiones tanto en el mundo deportivo como en otros ámbitos de la sociedad santafesina.

Con un oficialismo sin rumbo claro, una oposición tradicional a la espera de definiciones y un outsider que gana terreno, el escenario electoral de Colón promete ser más abierto que en otras ocasiones. En un club donde las últimas gestiones estuvieron marcadas por vaivenes deportivos, conflictos internos y divisiones políticas, la irrupción de una figura por fuera de los círculos habituales podría convertirse en un factor decisivo para el futuro institucional.