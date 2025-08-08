Uno Santa Fe | Ovación | Roger Federer

Roger Federer cumple 44 años: los récords que todavía siguen vigentes

El suizo Roger Federer es una leyenda del tenis, y este viernes cumple 44 años, con muchos récords que siguen vigentes.

8 de agosto 2025 · 19:32hs
Este jueves 8 de agosto, Roger Federer celebra su cumpleaños número 44, el tercero desde su retiro en 2022. El suizo, considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, dejó atrás la competencia profesional pero mantiene viva una colección de marcas históricas que, hasta hoy, nadie ha logrado igualar.

En honor a “Su Majestad”, repasamos siete récords que aún permanecen en su poder:

1. Diez títulos en dos torneos y sobre distintas superficies

Federer es el único jugador que conquistó diez trofeos en un mismo certamen sobre césped y otro sobre cemento. Lo logró en Halle (2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015, 2017 y 2019) y en Basilea (2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019).

2. 23 semifinales consecutivas en Grand Slams

Entre Wimbledon 2004 y el Abierto de Australia 2010, el helvético siempre estuvo entre los cuatro mejores de los torneos más importantes del circuito, una racha que se extendió por casi seis años y que incluyó 14 títulos de Grand Slam.

3. 237 semanas seguidas como N°1 del mundo

A lo largo de su carrera, Federer lideró el ranking ATP durante 310 semanas, pero su marca más asombrosa es la de 237 semanas consecutivas en la cima, superando con amplitud el récord previo de Jimmy Connors (160).

4. Wimbledon y US Open, cinco veces seguidas

El suizo es el único en la historia que ganó Wimbledon y el US Open durante cinco temporadas consecutivas. En Londres lo hizo entre 2003 y 2007; en Nueva York, entre 2004 y 2008.

5. Tres Grand Slams ganados al menos cinco veces cada uno

Federer es el único que conquistó tres de los cuatro majors en, como mínimo, cinco oportunidades: ocho veces Wimbledon, seis veces el Abierto de Australia y cinco veces el US Open.

6. El más ganador en Wimbledon

Desde 2017, con su octavo título en La Catedral del tenis, Federer es el máximo campeón en la historia del torneo, superando a Pete Sampras y William Renshaw (ambos con siete).

7. 36 cuartos de final seguidos en Grand Slams

Entre Wimbledon 2004 y Roland Garros 2013, Federer siempre alcanzó, como mínimo, los cuartos de final de un major. Su racha terminó en Wimbledon 2013, al caer en segunda ronda ante Sergiy Stakhovsky.

A tres años de su retiro, los números y hazañas de Roger Federer siguen marcando el camino en el tenis mundial. Y cada 8 de agosto, sus fanáticos tienen una excusa perfecta para recordarlo en lo más alto.

