La extensa lista de técnicos que dejaron su cargo durante 2025

Con la salida de Esteban Solari de Godoy Cruz la lista se alarga de técnicos que dejaron su cargo durante el 2025. Quiénes integran la nómina.

8 de agosto 2025 · 19:23hs
La salida de Esteban Solari de Godoy Cruz engrosa la lista de cambios en los bancos de la Liga Profesional 2025, que ya suma 22 entrenadores que dejaron sus cargos en lo que va del año.

Solari es el DT número 22 que deja su cargo en lo que va del año en la Primera División del fútbol argentino y el segundo que despide el Tomba en 2025 ya que en el Torneo Apertura se había ido Ernesto Pedernera.

Gimnasia La Plata y Talleres fueron los otros clubes que despidieron a más de un DT durante este año en una lista que incluye hasta la dupla campeona con Platense que componen Orsi y Gómez.

Los cambios de entrenador tuvieron muchos matices ya que mientras Miguel Ángel Russo dejó San Lorenzo para irse a Boca (y ahora está en la cuerda floja), el Ogro Fabbiani renunció a Riestra ante el llamado de Newell's y Diego Cocca pegó el portazo en Talleres sin haber llegado a jugar ningún partido.

Los DT que se fueron de sus clubes en 2025

  • Sarmiento: Javier Sanguinetti
  • Gimnasia La Plata: Diego Flores y Marcelo Méndez
  • Belgrano: Walter Erviti
  • Atlético Tucumán: Facundo Sava
  • Godoy Cruz: Ernesto Pedernera y Esteban Solari
  • Newell's: Mariano Soso
  • Vélez: Sebastián Domínguez
  • Aldosivi: Andrés Yllana
  • San Martín de San Juan: Raúl Antuña
  • Talleres: Alexander Medina, Pablo Guiñazú (interino) y Diego Cocca (sin debutar)
  • Instituto: Pedro Troglio
  • Unión: Kily González
  • Balfield: Ariel Broggi
  • Boca: Fernando Gago
  • Defensa y Justicia: Pablo De Muner
  • San Lorenzo: Miguel Ángel Russo
  • Platense: Orsi-Gómez
  • Deportivo Riestra: Cristian Fabbiani

