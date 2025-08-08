El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Uno Santa Fe | Unión | Unión

El peso de River pudo más, más allá del deseo de Unión que se juege en Rosario, y el cruce de Copa Argentina será en Mendoza. Resta la oficialización

8 de agosto 2025 · 15:49hs
A la espera de la confirmación oficial por parte de la organización, en Buenos Aires ya lo dan como un hecho: el duelo entre Unión y River por los octavos de final de la Copa Argentina se jugará en el Malvinas Argentinas de Mendoza. La fecha apuntada es el jueves 28 de agosto, tal como lo adelantó UNO Santa Fe.

La noticia no cayó bien en Santa Fe, donde se había instalado la posibilidad de que el partido se juegue en el estadio de Rosario Central. De hecho, el presidente de Unión, Luis Spahn, había expresado públicamente su gestión de que ese sea el escenario, por una cuestión de cercanía geográfica y equidad en cuanto al traslado de las parcialidades.

Pesó más la influiencia de River que la de Unión

Sin embargo, el peso del Millonario parece haber inclinado la balanza. Según trascendió, Marcelo Gallardo no quiere que el encuentro se juegue durante la fecha FIFA, ya que eso podría significar la ausencia de varios de sus jugadores convocados a selecciones nacionales.

Estadio Malvinas Argentinas.jpg
Mendoza recibirá al cruce de Copa Argentina entre Unión y River.

Mendoza recibirá al cruce de Copa Argentina entre Unión y River.

Por eso, la elección del jueves 28 de agosto, fuera de esa ventana, sumado a la designación de una sede donde el Millonario se siente cómodo y suele tener un masivo acompañamiento, terminaría de inclinar la decisión. Mendoza es una de las provincias donde más hinchas de River hay. En cambio, para el Tate es un problema por la distancia y lo que demandará en dinero para su gente, cuyo grueso es de Santa Fe.

Así, Mendoza volvería a recibir un cruce importante por Copa Argentina, mientras Unión deberá preparar el viaje y convivir con la sensación de que, una vez más, las decisiones se toman lejos de Santa Fe y sin tener demasiado en cuenta a los clubes del interior.

Unión River Copa Argentina
