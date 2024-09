Abel Masuero: "Podemos patear el tablero contra Colón"

Abel Masuero es uno de los jugadores más experimentados y líder de Brown de Adrogué, que en el tramo final de la temporada pelea por no descender a la Primera "B" Metropolitana. El Tricolor llega de un empate agónico ante Almirante Brown, y pudo salir del descenso por primera vez.

"Fue un desahogo y no fue el partido que esperábamos. Arrancó con un gol en contra. Todo cuesta siempre mucho más. Sobre el final pudimos tener el desahogo. Ahora encaramos la semana sabiendo que no estamos en el último puesto. Con la alegría de poder convertir después de no haber podido hacerlo en todo el año", destacó Abel Masuero en diálogo con Deportes del Sur.

"Nunca es fácil y a Brown le ha tocado este tipo de situaciones. Hacia varios años que no se vivía y es difícil prepararse para este tipo de circunstancias. Lo que genera en el hincha y a veces todo se hace cuesta arriba. Uno trata desde la experiencia y los años vividos aportar lo suyo. Duele verse en la parte baja. La entrega está y uno da el 100 por 100. Ahora depende de nosotros mismos porque hace algunas fechas estábamos condenados. Ganarle a Rafaela nos devolvió la esperanza. Una lástima que no pudiéramos lograr los tres puntos contra Almirante porque hubiéramos descontado más puntos pero la igualdad nos mantiene vivos", explicó Masuero.

Indudablemente el momento no es sencillo pero las cosas marchan bastante mejor en relación a lo que ocurría antes. Ese final anunciado que parecía ser inevitable, hoy a base de buenos partidos y buenos resultados se está transformando en total ilusión.

"Ahora estamos mejor de la cabeza. Los últimos dos partidos de visitante hicimos un buen trabajo de competir y estar a la altura. En Madryn un penal un poco raro y contra Atlanta por un error que se podría haber evitado tendríamos algún punto más. Con el flaco Vivaldo tuvimos una bocanada de aire fresco y el entendió lo que nos jugábamos por eso vino la reacción. Tenía que salir en algún momento. Uno entiende la situación y viví muchas situaciones similares a esta. Se entiende el enojo de la gente. Nos debemos a este escudo y vamos a dejar todo para dejar a Brown donde se merece estar", destacó el defensor que ya jugó en Brown en la temporada 2017-2018.

El mano a mano de Brown (A) con Rafaela

"Se trabaja de un tiempo a esta parte porque se dio así. La pelea sabíamos que iba a ser con Rafaela. No hay que confundir para lo que se está. Con la llegada de Vivaldo y lograr algunos resultados de local llegamos con un semblante y tenemos rivales que nos agarran en un buen momento", analizó.

Ahora el equipo Tricolor tiene todos los cañones puestos de cara al partido de este domingo frente a Colon de Santa Fe en el Cementerio de los Elefantes.

"Colón no viene en un buen momento. En su cancha genera una cierta presión para ellos que trataremos de capitalizar. Es una linda experiencia poder mostrarse. Teniendo en cuenta el envión anímico podemos patear el tablero", concluyó.

Fuente: Política del Sur