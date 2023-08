Argentina XV tuvo una buena actuación en Antofagasta

Las seis conquistas del equipo que conduce Ignacio Fernández Lobbe las apoyaron Facundo Bosch (2), Rafael Iriarte, Joaquín Oviedo, Sebastián Cancelliere y Rodrigo Isgró, mientras que el capitán Joaquín de la Vega Mendía acertó cinco conversiones.

Chile jugó un buen primer tiempo. El conjunto local estuvo firme en el contacto, tuvieron dinámicos pasajes en ataque y mantuvieron la disciplina, concediendo solamente cuatro penales a los argentinos. Argentina no lograba hilar juego, encontrándose con una férrea defensa chilena.

Sin embargo, el pesado pack argentino mostró su oficio en las formaciones fijas. Sobre el final de la primera parte, Argentina siguió presionando con sus forwards y, a través del pick & go, Joaquín Oviedo apoyó la tercera conquista visitante. Joaquín de la Vega Mendía acertó las tres conversiones para dejar el 13-21 al cabo de los 40 minutos iniciales.

image.png Argentina XV cumplió una buena performance frente a Los Cóndores en Antofagasta al que venció por 40 a 13.

El segundo tiempo fue totalmente otra historia. Los Cóndores se desfiguraron en la cancha y Argentina XV tomó todo el protagonismo. Argentina dominó la segunda fracción con comodidad. El line y maul de los albicelestes, que fue un suplicio durante todo el partido, le dio a Bosch su segundo try.

Con sus delanteros sometiendo, Argentina siguió metiendo mucha presión. Así cayeron luego los tríes de Sebastián Cancelliere y Rodrigo Isgró, ambos capitalizando tras el trabajo previo de los forwards.

Ahogados por la presión rival, los Cóndores siguieron entregando penales y a los 73, Nicolás Garafulic fue enviado al sin-bin por un tackle a destiempo. Chile terminó con 14 hombres. Sobre el cierre, los Cóndores insinuaron un poco más de ritmo en ataque, pero las impresiones frustraron los intentos chilenos y el partido terminó con un 13-40 en contra.

Síntesis:

Chile 13- Argentina XV 40

Chile: Salvador Lues (Tomás Dussaillant), Diego Escobar (Vittorio Lastra) y Iñaki Gurruchaga (Esteban Inostroza); Santiago Pedrero y Augusto Sarmiento (Bruno Sáez); Martín Sigren (capitán), Raimundo Martínez y Joaquín Milesi (Clemente Saavedra); Lukas Carvallo (Nicolás Herreros) y Benjamín Videla; Franco Velarde, José Ignacio Larenas, Domingo Saavedra (Matías Garafulic), Nicolás Garafulic y Francisco Urroz (Iñaki Ayarza). Entrenadores: Pablo Lemoine, Nicolás Bruzzone y Federico Todeschini.

Argentina XV: Mayco Vivas (Santiago Pulella), Facundo Bosch (Santiago Socino) y Lucio Sordoni (Santiago Medrano); Lautaro Simes y Federico Lavanini (Eliseo Fourcade); Rodrigo Fernández Criado, Manuel Bernstein y Joaquín Oviedo (Lorenzo Colidio); Rafael Iriarte y Joaquín de la Vega Mendía (capitán; Julián Hernández); Rodrigo Isgró, Luciano González (Juan Pablo Castro), Agustín Segura (Benjamín Elizalde), Sebastián Cancelliere y Bautista Delguy. Entrenadores: Ignacio Fernández Lobbe, Nicolás Galatro y Sebastián Yavícoli.

Primer tiempo: 3m, penal de Francisco Urroz (Ch); 15m, penal de Francisco Urroz (Ch); 18m, try de Rafael Iriarte convertido por Joaquín de la Vega Mendía (AXV); 21m, try de Domingo Saavedra convertido por Francisco Urroz (Ch); 32m, try de Facundo Bosch convertido por Joaquín de la Vega Mendía (AXV); 39m, try de Joaquín Oviedo convertido por Joaquín de la Vega Mendía (AXV). Resultado parcial: Argentina XV 21 vs Chile 13

Segundo tiempo: 4m, try de Facundo Bosch convertido por Joaquín de la Vega Mendía (AXV); 12m, try de Sebastián Cancelliere (AXV); 19m, try de Rodrigo Isgró convertido por Joaquín de la Vega Mendía (AXV). Incidencia: 34m, tarjeta amarilla para Nicolás Garafulic (Ch). Resultado final: Argentina XV 40 vs. Chile 13.

Árbitro: Craig Evans (Gales).

Cancha: Estadio Regional Calvo y Bascuñán, de Antofagasta.