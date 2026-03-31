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La selección Argentina derrotó a Zambia por 5-0 en su despedida antes del Mundial

La selección Argentina se impuso por 5-0 sobre el seleccionado de Zambia en La Bombonera, en el último partido en el país antes del Mundial 2026.

Ovación

Por Ovación

31 de marzo 2026 · 23:10hs
La selección Argentina derrotó a Zambia por 5-0 en su despedida antes del Mundial

La Selección argentina de fútbol goleó a Zambia por 5 a 0 en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como “La Bombonera”, en un amistoso internacional.

El elenco nacional se impuso con goles del delantero Julián Álvarez, a los tres minutos del primer tiempo, el astro argentino Lionel Messi, en 43 de la primera parte, el defensor Nicolás Otamendi de penal, en su despedida de la Selección y a los cuatro minutos de la segunda etapa, el defensor Dominic Chanda, en contra, cuando iban 22 minutos del complemento, y el mediocampista Valentín Barco, en el tercer minuto de descuento.

Así, la Selección argentina se impuso en los dos amistosos que disputó en esta fecha FIFA, había vencido a Mauritania por 2-1, y se despide de su gente a 72 días del inicio del Mundial 2026, a disputarse en Canadá, Estados Unidos y México.

A los tres minutos, el delantero Julián Álvarez recibió dentro del área un pase del astro argentino Lionel Messi, que había rozado el mediocampista Thiago Almada, y remató de primera, con un tiro bajo y cruzado que abrió al marcador.

El primer tiempo tuvo el mismo ritmo monótono que caracterizó a la primera parte del pasado encuentro ante Mauritania: la Selección controlaba la pelota en el mediocampo pero sin profundidad y siendo incapaz de romper líneas.

Zambia tuvo su primer acercamiento a los 40 minutos, con un contraataque unipersonal del extremo Albert Kangwanda, quien eludió a Molina con un gran amague, aunque luego definió por encima del travesaño.

Un minuto después, Messi filtró un buen pase para Julián Álvarez por derecha, quien buscó meter un centro rasante que pasó a centímetros de colarse por el segundo palo.

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A los 43 minutos, luego de una larga jugada asociativa, el astro argentino Lionel Messi jugó una pared dentro del área con el volante Alexis Mac Allister, recibió por el costado izquierdo y sacó un zurdazo cruzado, que se convirtió en el 2-0.

A los cuatro minutos del segundo tiempo, luego de un penal por una infracción sobre Thiago Almada, el defensor Nicolás Otamendi cruzó un derechazo bajo y puso el 3-0 argentino sobre Zambia.

El “Dibu” Martínez tuvo su primera atajada a los 10 minutos del segundo tiempo, deteniendo un remate bajo del extremo David Simukonda desde el costado derecho del área, que contuvo sobre su segundo palo.

En 19 minutos de la segunda parte, un centro atrás habilitó el disparó seco del mediocampista Enzo Fernández desde el borde del área, que el arquero Willard Mwanza alcanzó a desviar al córner con la punta de los dedos, en una gran tapada.

A los 22 minutos, luego de hacer una pared con el mediocampista Valentín Barco, Almada intentó buscar una nueva asociación junto con Messi, aunque el defensor Dominic Chanda, en un intento de despejar, remató en contra de su propio arco, para el 4-0.

En el tercer minuto de descuento, el defensor Valentín “Colo” Barco recibió un gran taco del extremo Nicolás González y definió bajo, aunque su remate se desvió en un defensor y superó al arquero rival, para el 5-0 final.

Síntesis del partido: Argentina 5-0 Zambia

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Zambia: Willard Mwanza; Frederick Mwimanzi, Obino Chisala, Dominic Chada, Tinklar Sinkala; Given Kalusa, Wilson Chisala; Fashion Sakala, David Simukonda, Albert Kangwanda; Kingstone Mutandwa. DT: Moses Sichone.

Goles en el primer tiempo: 3m. Julián Álvarez (A) y 43m. Lionel Messi (A).

Goles en el segundo tiempo: 4m. Nicolás Otamendi de penal (A), 22m. Dominic Chanda en contra (A), 48m. Valentín Barco (A).

Cambios en el segundo tiempo: 8m. Nicolás González por Nicolás Tagliafico (A), Rodrigo De Paul por Leandro Paredes (A) y Valentín Barco por Alexis Mac Allister (A); 15m. Owen Tembo por Albert Kangwanda (Z), Chanka Zimba por Kingstone Mutandwa (Z) y Patson Daka por Fashion Sakala (Z); 24m. Lucas Martínez Quarta por Nicolás Otamendi (A) y Giuliano Simeone por Julián Álvarez (A), 28m. Juan Musso por Emiliano Martínez (A), Máximo Perrone por Enzo Fernández (A) y Nicolás Paz por Thiago Almada (A); 31m. Pascal Phiri por Albert Kangwanda (Z), 42m. Kondwani Chiboni por Frederick Mwimanzi (Z), Frederick Mulambia por Wilson Chisala (Z).

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

Selección Argentina Zambia La Bombonera
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