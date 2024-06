Atlético del Rosario empató con Regatas (BV) en Plaza Jewell

Sobre el final otra vez Gerosa y un penal de Bisio le dieron a los rosarinos la oportunidad de volver a empatar, un partido que estuvo cerca de ser de una nueva derrota y que dejó como saldo la actitud de Plaza de no dejar de luchar hasta el minuto final. Pero sigue costando ganar.

image.png El conjunto rosarino sumó el segundo empate en el Top 12 de la URBA, pero está último en las posiciones.

Regatas fue más en el desarrollo de todo el partido, pero en el cierre el equipo local se recuperó hasta igualarlo. Los visitantes en la última lo pudieron ganar, pero un penal de Mateo frente a los palos salió desviado por poco.

La curiosidad de la tarde se dio cuando ingresó el Pumita Marcos Camerlinckx desde el banco de suplentes, que junto a los cuatro que salieron desde el arranque en el equipo de Bella Vista -Felipe, Mateo, Enrique y Cruz- compartieron la cancha como un dato anecdótico de un apellido muy tradicional del club de Bella Vista.

CASI y Newman festejaron en el Top 12

En los demás encuentros de la fecha, en Tortuguitas, Belgrano Athletic derrotó a Alumni por 22 a 9, y Buenos Aires Cricket doblegó a Hindú Club por 26 a 17. En Estancias del Pilar, CASI superó como visitante a Champagnat por 28 a 23, y en el Timothy "Manolo" O'Brien de Benavídez, Cardenal Newman le ganó a San Luis 59 a 15. Por su parte, el San Isidro Club perdió como local ajustadamente ante CUBA por 31 a 30.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Belgrano Athletic 36; CASI 34; SIC 30; Alumni 27; Newman 23; Buenos Aires C&RC 22; San Luis 20; Regatas BV 17; Hindú 16; CUBA 14; Champagnat 11; Atlético del Rosario 5. En la próxima fecha jugarán: SIC con Alumni, Regatas de Bella Vista con Newman, CUBA con Champagnat, San Luis con Buenos Aires, CASI con Atlético del Rosario e Hindú con Belgrano Athletic.

Síntesis:

Atlético del Rosario 27- Regatas de Bella Vista 27

Atlético del Rosario: Agustín Fernández, Matías Malanos, Bruno Montenegro, Matías Kremer, Octavio Capella, Lucas Malanos (C), Federico Mayol, José Cáceres, Felipe Nogués, Ramiro Mussio, Facundo Gerosa, Guido Vidalle, Pedro De Haro, Maximiliano Fiscella y Pedro Bisio. Luego ingresaron: Lisandro Dipierri, Ramiro Rubio, José Ferrer, Federico Martín e Ignacio Sapino (formado en CRAR de Rafaela). Entrenadores: Iñaki Alcaín, Leandro Dañil y Gonzalo Ferrari.

Regatas de Bella Vista: Tomás Barbaccia, Pedro García Colinas, Juan Manuel Gobet, Tomás Sanguinetti, Valentín Sanguinetti, Marcos Ferro, Lucas Gobet, Felipe Camerlinckx, Marcos Joseph (C), Mateo Camerlinckx, Enrique Camerlinckx, Rafael Santa Ana, Alejo Barrera, Francisco Pisani yCruz Camerlinckx. Luego ingresaron: Marcos Camerlinckx, Diego Torres Agüero, Ramiro Moadeb, Justo Camerlinckx, Esteban Sciandro y Francisco Ploder. Entrenadores: Santiago Ocampo y Joaquín Fernández Gill.

Primer tiempo: 13’ try de Francisco Pisani (R), 18’ penal de Pedro Bisio (AR), 24’ penal de Mateo Camerlinckx (R), 28’ try de Pedro García Colinas convertido por Mateo Camerlinckx (R).

Segundo tiempo: 4’ try de Pedro De Haro convertido por Pedro Bisio (AR), 9’ try de Facundo Gerosa convertido por Pedro Bisio (AR), 15’ try de Pedro García Colinas (R), 19’ try convertido de Mateo Camerlinckx (R), 28' penal de Pedro Bisio (AR), 37' try de Facundo Gerosa convertido por Pedro Bisio (AR).

Referee: Simón Larrubia.

Cancha: Atlético del Rosario, Santa Fe.