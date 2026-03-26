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Subasta de bienes incautados al delito: 150 lotes disponibles, incluido un avión de seis plazas

El 16 de abril, en el Salón Metropolitano de Rosario, la provincia remata autos, motos y, por primera vez, una aeronave confiscada al delito. La inscripción cierra el 7 de abril.

26 de marzo 2026 · 11:07hs
Parte de los bienes que serán subastados en Rosario el próximo 16 de abril. 

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Parte de los bienes que serán subastados en Rosario el próximo 16 de abril. 

El Gobierno de Santa Fe abrió la inscripción para participar en la quinta subasta de bienes incautados al delito, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). El remate tendrá lugar el 16 de abril en Rosario y ofrecerá 150 lotes, entre los que se incluyen vehículos de distinto tipo y, por primera vez, un avión.

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Partes de los bienes que serán subastados en Rosario

Partes de los bienes que serán subastados en Rosario

Durante la presentación, realizada en la sede de Gobierno en Rosario, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, detalló la composición del remate: "Se subastarán 72 automóviles, 74 motocicletas, dos cuatriciclos y un avión de seis plazas. Es la primera vez en la provincia que se remata una aeronave en una subasta pública, además de otros bienes decomisados en un comercio de Rosario".

El funcionario destacó el alcance de esta política y subrayó su carácter innovador en el país. "Este mecanismo es inédito en Argentina. Con esta quinta subasta, desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, se habrán puesto a la venta más de 530 lotes, un número significativo para debilitar las estructuras criminales mediante el recupero de sus activos", afirmó.

En esa línea, remarcó la importancia de avanzar sobre los recursos económicos del delito: "No solo se actúa sobre los niveles bajos e intermedios, sino también sobre los denominados delincuentes de guante blanco. La estrategia es integral: controlar el territorio, el sistema penitenciario y, al mismo tiempo, quitarles el dinero para impedir que continúen operando".

La subasta se realizará en el Salón Metropolitano de Rosario y la inscripción es obligatoria a través del sitio oficial www.santafe.gov.ar/subasta hasta el 7 de abril. Según explicó Figueroa Escauriza, se realiza un control previo de los participantes para garantizar la transparencia del proceso. Además, como en ediciones anteriores, los vehículos adjudicados recibirán una nueva patente para evitar cualquier vínculo con sus antiguos propietarios.

Desde Aprad, el subsecretario Hernán Matich destacó el trabajo técnico y administrativo previo que permite poner los bienes en condiciones de ser subastados, asignados o donados. "Es un proceso integral que asegura la legalidad y la trazabilidad de cada elemento", indicó.

Por su parte, el director del organismo, Martín Domené, señaló que las subastas realizadas hasta el momento permitieron recaudar más de $3.500 millones. "Estos fondos se reinvierten en políticas públicas, en el resarcimiento de víctimas y en el funcionamiento de la propia Agencia. Es dinero recuperado del delito que vuelve a la sociedad en forma de orden y reparación", concluyó.

Todos los lotes de la quinta subasta:

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subasta Gobierno de Santa Fe bienes incautados Rosario
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