Colón buscará cerrar el año ganando de local en la Liga Argentina ante Independiente (SdE)

Colón recibirá, desde las 21.30, a Independiente (SdE) en busca de terminar este 2025 con un triunfo en la Conferencia Norte de la Liga Argentina

18 de diciembre 2025 · 15:03hs
Colón tendrá este jueves su despedida de 2025 cuando, desde las 21.30, se mida en el gimnasio Roque Otrino a Independiente de Santiago del Estero por a la Conferencia Norte de la Liga Argentina, que será controlado por Fabricio Vito y Pablo Leyton.

Para el equipo rojinegro, el partido llega en un momento sensible. Con un récord de 3-8, ocupa el último lugar de la zona y necesita cerrar el año con una señal positiva. El panorama se oscureció tras una gira adversa, donde no logró capitalizar el envión que había generado una racha previa de tres victorias consecutivas.

El rival, en cambio, pisa firme. Independiente atraviesa su mejor pasaje del torneo, impulsado por una resonante victoria en Gálvez frente a Santa Paula, que significó su segundo triunfo al hilo y el cuarto en sus últimas cinco presentaciones.

Esa recuperación le permitió trepar en la tabla y alcanzar un balance de 5 triunfos y 7 derrotas.

