Con un gol de De Paul, el Inter Miami avanzó a cuartos de final en la Leagues Cup

Inter Miami, que no tuvo a Messi por lesión, superó 3-1 a Pumas de México, con un tanto de Rodrigo De Paul, y se instaló en cuartos de final de la Leagues Cup

El Inter de Miami del astro argentino Lionel Messi, marginado por lesión, le ganó a los Pumas de México por 3-1 al término del partido que disputaron esta noche, en el Chase Stadium, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2025.

El elenco mexicano había comenzado en ventaja, con el gol del extremo Jorge Ruvalcaba a los 33 minutos de la etapa inicial , aunque las “Garzas” remontaron con los tantos del volante argentino Rodrigo De Paul, a los 44 del mismo período, el delantero uruguayo Luis Suárez, de penal a los 13 del complemento, y el atacante argentino Tadeo Allende, a los 23.

Con el triunfo, el Inter Miami garantizó la clasificación a los cuartos de final del certamen norteamericano y espera rival, que será uno de los cuatro clasificados en la zona de la liga mexicana.

La primera llegada del partido se dio a los dos minutos, con un remate bajo desde el costado derecho del volante Adalberto Carrasquilla, del equipo mexicano, que fue tapado por el arquero argentino Rocco Ríos Novo.

El primer acercamiento del Inter fue por parte del delantero Luis Suárez, en 15 minutos, cuando recibió en el borde del área y metió un remate de primera, que buscaba el palo izquierdo del arquero Miguel Paul y se fue desviado por poco.

La visita abrió el marcador a los 33 minutos de la primera etapa, con un pase pinchado que habilitó al extremo Jorge Ruvalcaba, quien picó al espacio por el costado derecho del área y definió de volea, para vencer la oposición de Ríos Novo sobre su palo izquierdo y marcar el 1-0.

El equipo rosa logró igualar en 44 minutos del primer tiempo, con un centro por izquierda de Suárez, que fue controlado de pecho y rematado al gol por el volante argentino Rodrigo De Paul, quien consiguió su primera conquista con las “Garzas”.

En el segundo minuto de la segunda etapa, Suárez era asistido por De Paul para convertir el tercer gol del partido, aunque su tanto fue invalidado a instancias del VAR, por fuera de juego del uruguayo.

A los 13 minutos del complemento, con un penal que llegó por una mano en el área del volante José Caicedo, Luis Suárez picó la pelota desde los 12 pasos y puso al Inter Miami en ventaja.

Embed - INTER MIAMI triunfó vs PUMAS, goles de RODRIGO DE PAUL y LUIS SUÁREZ. Avanzó a cuartos LEAGUES CUP

El equipo de Javier Mascherano pudo haber ampliado la ventaja a los 21 minutos, con un pase largo del mediocampista Sergio Busquets que habilitó al delantero argentino Tadeo Allende, quien definió por arriba ante la salida del arquero Miguel Paul, aunque no lo pudo superar.

Un triunfo claro para Las Garzas

Solo dos minutos más tarde, “Lucho” Suárez controló la pelota en la frontal del área y metió un buen pase filtrado para el desmarque de Tadeo Allende, que encaró al guardameta rival y lo venció para el 3-1.

Los Pumas volvieron a llegar a los 35 minutos, con un centro desde la derecha rematado de volea por el defensor Álvaro Angulo, exjugador de Independiente, con un tiro que se fue alto.

A los 38 minutos, el volante argentino Benjamín Cremaschi quedó mano a mano a campo abierto, gambeteó al arquero rival y se preparaba para definir ante el arco libre, pero su remate fue bloqueado por un defensor.