Las Panteritas empezaron ganando ante Canadá en el Mundial U21

Con una muy buena actuación el seleccionado argentino U21 de vóley, Las Panteritas, le ganó sin problemas a Canadá por 3-0 en el debut del Mundial en Indonesia

Las Panteritas arrancaron el Mundial U21 de vóley en Indonesia con una contundente victoria ante Canadá por 3 a 0 con parciales de 25-19, 26-24 y 25-15 gracias a una muy buena producción ofensiva. Las goleadoras del equipo fueron Martina Bednarek con 16 puntos y Bernarda Aguilar con 11. Esta noche desde las 23 horas jugarán su segunda presentación ante el combinado de Puerto Rico, luego enfrentarán a Serbia y Vitenam el 7 y 9 de agosto a la medianoche, para cerrar el grupo A el 11 de agosto ante el local desde las 9 de la mañana en busca de un lugar en octavos de final.

Buen comienzo de Las Panteritas en el Mundial

En el debut del Mundial U21 en Indonesia, las Panteritas empezaron con el pie derecho al triunfar frente a Canadá por 3-0, con parciales de 25-19, 26-24 y 25-15. Martina Bednarek fue la máxima anotadora con 16 puntos. Disputarán cinco partidos en la Zona A, donde, los cuatro mejores equipos, clasificarán a los octavos de final.

El primer set tuvo un gran arranque de Las Panteritas que llegaron a sacar una ventaja de una decena de puntos pero Canadá lo emparejó y achicó el margen aunque no le alcanzó por lo que Argentina ganó 25-19 con una buena producción de ataque de su receptora punta Milena Margaría.

En el segundo parcial el partido se emparejó gracias a que Canadá mejoró su bloqueo y bajó su nivel de error y los ataques argentinos perdieron efectividad al punto que estuvieron con un set ball abajo, pero lo levantaron ganando 26-24 luego de un par de buenos saques.

El tercer set se empezó a encaminar rápido para Argentina que sacó una ventaja de 5 puntos promediando el parcial y Canadá nunca pudo descontar esa diferencia por lo que el parcial terminó siendo de 25-15 con una gran progresión de ataques en especial de quien fue la goleadora, Bednarek.

Argentina: Cabrera (6), Chiappero (2), Margaria (8), Garibaldi (10), Bednarek (16), Aguilar (11), De la Fuente (L). Ingresaron: Detzel (-), Martínez Casas (3), Franco (-), Routaboul (-), Studer (-).