Las Panteritas empezaron ganando ante Canadá en el Mundial U21

Con una muy buena actuación el seleccionado argentino U21 de vóley, Las Panteritas, le ganó sin problemas a Canadá por 3-0 en el debut del Mundial en Indonesia

7 de agosto 2025 · 10:46hs
Argentina debutó con una sólida victoria frente a Canadá.

Las Panteritas arrancaron el Mundial U21 de vóley en Indonesia con una contundente victoria ante Canadá por 3 a 0 con parciales de 25-19, 26-24 y 25-15 gracias a una muy buena producción ofensiva. Las goleadoras del equipo fueron Martina Bednarek con 16 puntos y Bernarda Aguilar con 11. Esta noche desde las 23 horas jugarán su segunda presentación ante el combinado de Puerto Rico, luego enfrentarán a Serbia y Vitenam el 7 y 9 de agosto a la medianoche, para cerrar el grupo A el 11 de agosto ante el local desde las 9 de la mañana en busca de un lugar en octavos de final.

El primer set tuvo un gran arranque de Las Panteritas que llegaron a sacar una ventaja de una decena de puntos pero Canadá lo emparejó y achicó el margen aunque no le alcanzó por lo que Argentina ganó 25-19 con una buena producción de ataque de su receptora punta Milena Margaría.

En el segundo parcial el partido se emparejó gracias a que Canadá mejoró su bloqueo y bajó su nivel de error y los ataques argentinos perdieron efectividad al punto que estuvieron con un set ball abajo, pero lo levantaron ganando 26-24 luego de un par de buenos saques.

El tercer set se empezó a encaminar rápido para Argentina que sacó una ventaja de 5 puntos promediando el parcial y Canadá nunca pudo descontar esa diferencia por lo que el parcial terminó siendo de 25-15 con una gran progresión de ataques en especial de quien fue la goleadora, Bednarek.

Argentina: Cabrera (6), Chiappero (2), Margaria (8), Garibaldi (10), Bednarek (16), Aguilar (11), De la Fuente (L). Ingresaron: Detzel (-), Martínez Casas (3), Franco (-), Routaboul (-), Studer (-).

