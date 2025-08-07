Se completó la fecha 14 del torneo Apertura Griselda Weimer

Por la 14° fecha del Apertura Griselda Weimer, el clásico de la Costa entre El Cadi de Rincón y Arroyo Leyes terminó empatado

Por la 14° fecha del Apertura Griselda Weimer, El Cadi de Rincón igualó 2 a 2 con Arroyo Leyes en el clásico de la Costa santafesina.

En un cotejo muy atractivo y con suspenso hasta el final, El Cadi de Rincón y Atlético Arroyo Leyes no se sacaron diferencias y terminaron igualando 2 a 2 en el clásico de la Costa. De esta manera se cerró la fecha 14 del Torneo Apertura Primera B Griselda Weimer que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En la presente jornada de jueves se pondrá en marcha la fecha 18 con el cruce que animarán Floresta con Deportivo Agua en la ciudad de Santo Tomé.

Como suelen ser los clásicos, el de la costa santafesina no fue la excepción. En el predio Nery Pumpido y para cumplir con el pendiente de la fecha 14 del certamen de ascenso, El Cadi de Rincón y Atlético Arroyo Leyes empataron 2 a 2 bajo el arbitraje de Leandro Rotela. Las acciones en Monte Vera se disputaron con la presencia de público del local, por razones estrictas razones de seguridad. Igualmente, el conjunto rinconero acompañó en gran número a su alineación.

Abrió el marcador el elenco Pescador y posteriormente lo igualó la visita. Primero fue por intermedio de Santiago Ferro, y para el Leyes lo igualó Brian Miño. Promediando el segundo tiempo, Lautaro Barzola consiguió el segundo para la visita. Se lo estaba llevando el Leyes, hasta que a dos minutos del final, llegó desde el banco de los relevos el gol del empate para el Pescador por intermedio de Pérez. El árbitro adicionó cuatro minutos más de juego, y fue a pura emoción y que no fue apto para cardíacos.

Con Las Flores siendo puntero pero ahora por sólo dos puntos por encima de Santa Fe y Santa Rosa y con un adelanto, este jueves comienza la penúltima fecha del Apertura Griselda Weimer. En barrio 12 de Septiembre, a partir de las 22, Floresta recibirá a Deportivo Agua. El elenco santotomecino viene de igualar 1 a 1 con Defensores de Alto Verde en el distrito costero, y Agua, cayó frente a El Cadi de Rincón en el predio liguista por 3 a 1.

Las posiciones quedaron provisoriamente del siguiente modo: Las Flores II 39, Deportivo Santa Rosa y Santa Fe FC 37, Nuevo Horizonte 34, Belgrano de Coronda y San Cristóbal 32, Floresta de Santo Tomé y Banco Provincial 30, Defensores de Alto Verde 29, Los Canarios 28, El Cadi de Rincón 27, Atenas 25, El Pozo 19, Loyola 13, Los Piratitas 12, Deportivo Agua 11, Los Juveniles 10, Atlético Arroyo Leyes 9, Don Salvador y Defensores de Peñaloza 7.

En cuanto al Torneo Apertura de Primera A Marcos Méndez, este jueves 7 de agosto se pondrá en marcha la fecha 19 con un partido más que atractivo. A partir de las 21, en el estadio Jardín de Recreo Sur, La Perla del Oeste será anfitrión de la Academia Cabrera. La continuidad está prevista para el sábado venidero, en el cual uno de los punteros, Sportivo Guadalupe, visitará a Ciclón Norte de Cayastá, y el otro líder, Colón de San Justo, lo hará en el Rafael Batres ante Colón de Santa Fe.

Síntesis

El Cadi de Rincón 2- Atlético Arroyo Leyes 2

El Cadi de Rincón: Elías Leguizamón; Joaquín Gómez, Gonzalo López, Facundo Pereyra, Marco Franco, Juan Cantelmi, Pablo Dubraich, Santiago Ferro, Axel Sales Rubio, Javier Ceballos y Lautaro Escobar. DT: Alejandro Lares.

Atlético Arroyo Leyes: Lionel Soto; Brian Miño, Brian Araujo, Carlos Maidana, Brian Romero, Augusto Balbuena, Franco Barzola, Leandro Salina y Jonatan Okseniuk. DT: Sergio Morel.

Cambios: Matías Mendoza x Cantelmi, Francisco Almada x Escobar, Ramiro Castillo x Gómez y Alexander Pérez x Sales Rubio (EC); José Lucero x Okseniuk, Juan Duarte x Romero, Valeriano x Barzola, Lucas Franco x Balbuena, Tomás Caito x Salinas (AL).

Goles: Pt: 19´ Santiago Ferro (EC), 30´ Brian Miño (AL); St: 29? Lautaro Barzola (AL) y 43´ Alexandro Pérez (EC).

Amarillas: Facundo Pereyra y Juan Cantelmi (EC); Brian Romero, Brian Araujo y José Lucero (AL).

Cancha: Leopoldo Jacinto Luque, predio Nery Pumpido.

Árbitro: Leandro Rotela (LSF).