Luego de un pedido de la industria del juguete el Gobierno oficializó el "Día del Niño"

La decisión busca evitar las confusiones generadas por las distintas denominaciones que se utilizan en provincias y municipios.

7 de agosto 2025 · 10:59hs
Luego de un pedido de la industria del juguete el Gobierno oficializó el Día del Niño

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la denominación “Día del Niño” para el tercer domingo de agosto de cada año, en respuesta a un pedido impulsado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), que celebró la medida publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto N.º 562/2025.

El presidente de la entidad, Matías Furió, explicó que la iniciativa tuvo como objetivo unificar la denominación de una fecha “con fuerte arraigo cultural” y con un “profundo vínculo con el derecho al juego, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño”.

La decisión del Estado nacional busca evitar las confusiones generadas por las distintas denominaciones que se venían utilizando en provincias y municipios, y brindar “coherencia institucional” a una jornada tradicionalmente celebrada por familias, comercios y organizaciones sociales.

En el marco de la conmemoración, la CAIJ también lanzó una campaña solidaria de donación de juguetes, que comenzó con la entrega de 300 unidades en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, destinadas a niñas y niños internados que atraviesan distintos tratamientos.

Según informaron desde la cámara empresaria, esta acción solidaria continuará en hospitales pediátricos de todo el país y en comunidades del interior como parte del compromiso del sector con el bienestar infantil y el espíritu solidario que dio origen al Día del Niño en la década de 1940.

