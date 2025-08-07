Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

El sábado 9 de agosto en Parque Norte, se desarrollará el 1° encuentro de escuelitas organizado por La Tanqueta FC, que tiene como referente a un histórico goleador de Liga Santafesina

El Tanque Leonardo Mario Iorlano busca devolverle al fútbol, todo lo que el deporte le brindó. Por eso hace casi un año se puso manos a la obra y decidió formar una escuelita de fútbol en cercanías del barrio las Lomas. Con mucho trabajo y compromiso el histórico delantero armó la escuelita la Tanqueta FC. Ahora tiene en vista otro desafío, como es la realización de un encuentro de escuelitas que se desarrollará el próximo sábado 9 de agosto.

Encuentro de Escuelitas en Parque Norte

Ver niños felices y haciendo lo que les apasiona es su objetivo. Por eso, este sábado 9 de agosto, de 9 a 12.30, en el predio Parque Norte, se realizará el 1° Encuentro de Escuelitas organizado por la Tanqueta FC. Se trata de la escuelita de fútbol que tiene como referente y organizador al histórico delantero con paso por varios clubes de Liga Santafesina.

“El encuentro se hace este sábado 8 en Parque Norte, que queda en Dr. Zavalla y Callejón El Sable, reservado para chicos de 4 a 13 años. No se paga inscripción, solamente el valor de la medalla. Calculamos que tendremos unos 100 chicos el día del evento. Hasta ahora han asegurado su participación Paso a Paso, Formadores, Altos del Valle, San Martín de Monte Vera, Los Canarios, Tiki Tiki, y Sportivo Guadalupe” le dijo Leo Iorlano e UNO Santa Fe.

El actual delantero de Sportivo Guadalupe afirmó que “La escuelita surgió hace 11 meses, se cumple el 9 de agosto. Vivo cerca del barrio las Lomas, y circunvalación. Arranque con una canchita, y ahora tenemos dos. Que siempre está llena de chicos, que fue donde se inició la escuelita en esta cancha chiquita. Se me ocurrió con el objetivo de poder ayudar a los chicos”.

“Recuerdo que siempre venían a jugar a la canchita y me decían que los entrene. Se me dio por arrancar, lo hice con cinco o seis chicos, y ahora estamos cerca de los 50. De a poco se fueron sumando más pibes, otros fueron dejando, por una razón u otra, pero siempre hay chicos que quieren venir a practicar y divertirse” destacó el Tanque.

El organizador del encuentro de escuelitas confirmó que “Actualmente no vienen a entrenar todos juntos por el tema de la escuela, pero cuando hay amistosos o entrenamos algún sábado o feriado se suman muchos. Recuerdo el último feriado que tuvimos eran unos 52. Hace once meses arrancamos, es mixto y también tenemos un merendero”. Agregó que "manejo las edades de 5 a 15, y se pueden sumar niños y niñas. Las inscripciones están abiertas todo el año, así que se pueden sumar cuando quieran”.

El histórico goleador de Liga Santafesina resaltó que “En mi caso estoy feliz y muy contento por hacer esto, me despeja la cabeza, a veces cuando uno anda con problemas, estar con los chicos le hace muy bien. Poder enseñarles todo lo que aprendí estos años es algo muy lindo y satisfactorio. Yo arranqué a los ocho años en Unión, y pasé por unos 24 clubes. Jugué en Europa, y por suerte, hoy en día pude armar esto y volcárselos a los chicos para que aprendan un poco de todo.