Prefederal: Almagro A extendió su invicto en San Justo

Almagro A (3-0) sumó su tercera victoria al hilo en el Torneo Oficial Prefederal, al superar como visitante a Sanjustino (0-3) por 70 a 68, en la continuidad de la tercera fecha.

Asimismo, Gimnasia (2-1) volvió al triunfo en el Julián Ortiz de Zárate, al batir 75-66 a Banco Provincial (0-3).

Este jueves continuará la programación en Esperanza, además de toda la grilla perteneciente a la zona A2 del certamen.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 3

Martes 5 de agosto

Rivadavia Juniors 75 (Mauro Natta 21) - CUST A 65 (Alejo Soria 25) (Zona A)

Regatas (SF) 67 (Agustín Sorba 21) - Unión A 71 (Alan Acosta 26) (Zona B)

Miércoles 6 de agosto

Banco 66 (Alejo Suñe 15) - Gimnasia 75 (León Alfonso 25) (Zona B)

Sanjustino 68 (Edgardo Torne 12) - Almagro A 70 (Leonardo Strack 15) (Zona B)

Jueves 7 de agosto

21.30 Alma Juniors vs. Colón (SJ) (Zona A)

A reprogramación

Unión B vs. El Quillá (Zona A)

TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - FECHA 3

Jueves 7 de agosto

21.30 Santa Rosa vs. República del Oeste

21.30 Alumni vs. Regatas Coronda

21.30 Almagro B vs. Macabi

21.30 Centenario vs. Kimberley

21.30 Colón (SF) vs. CUST B

Libre: UNL