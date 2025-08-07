China en alerta por un brote de chikungunya: se registraron más de 7.000 casos Autoridades de China implementan mosquiteros, desinfecciones y drones para eliminar los criaderos. Y multas a quienes no controlen depósitos de agua estancada 7 de agosto 2025 · 10:48hs

China ante una nueva epidemia de chikungunya

Un brote del virus chikungunya llevó a las autoridades de China a tomar medidas preventivas que van desde mosquiteras y "nubes de desinfectante", pasando por la amenaza de multar a quienes no dispersen el agua estancada, hasta el despliegue de drones para cazar los criaderos de insectos.

chikungunya China medidas preventivas mosquiteras Hasta el último miércoles, se habían notificado más de 7.000 casos de la enfermedad, centrados sobre todo en el núcleo manufacturero de Foshan, cerca de Hong Kong, que solo fue notificado un caso. El número de nuevos casos parece disminuir lentamente, según las autoridades.