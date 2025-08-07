Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe

Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

En el Campeonato Argentino Sub 16 de vóley en Tucumán, Santa Fe derrotó a Jujuy en mujeres, mientras que los varones lo hicieron ante Salta y Formosa

7 de agosto 2025 · 10:34hs
Santa Fe cosechó dos triunfos en la rama masculina en el Argentino Sub 16.

Se concretó la segunda jornada en Tucumán en el Campeonato Argentino de selecciones sub 16 de vóley, en donde la Federación Santafesina dice presente en la rama masculina y femenina. El combinado de caballeros tuvo dos contundentes triunfo, mientras que las damas también tuvieron un excelente desempeño pero con dos victorias. La competencia se disputará hasta el 9 de agosto en nueve canchas distribuidas en distintos puntos del territorio tucumano.

Santa Fe tuvo un buen rendimiento en Tucumán

En el segundo día del Campeonato Nacional Sub 16 de selecciones, torneo de vóley masculino y femenino que marca un récord absoluto de participación, los representantes de la Federación Santafesina tuvieron otra jornada para destacar, ya que en sus respectivos compromisos tuvieron resultados positivos.

En la rama femenina, tras el debut con victoria ante Río Negro por 3 a 0, la FSV superó en sets corridos, esto es por 3 a 0, al conjunto de Jujuy en cancha de Central Córdoba. Los parciales favorables a las santafesinas fue por 25-17, 25-19 y 25-12. Además, se registraron los triunfos de Buenos Aires sobre Río Negro por 3 a 1.

En la tercera fecha de la Zona B, Buenos Aires derrotó a San Juan por 3 a 0, mientras que Río Negro lo hicieron ante Jujuy por 3 a 0. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Santa Fe y Buenos Aires 6; San Juan y Río Negro 3; Jujuy 0. Por la cuarta fecha, en la jornada de jueves, por la mañana, Santa Fe jugará con San Juan y Buenos Aires con Jujuy, ambos en Central Córdoba. Por la tarde, Santa Fe se medirá con Buenos Aires, y San Juan con Río Negro.

vóley 2
Las chicas de la Federación Santafesina vencieron con claridad a Río Negro en sets corridos.

Los varones de Santa Fe tuvieron un exigente martes con dos presentaciones, y con dos triunfos. En primer lugar, en el estadio Juan B. Alberdi, la Federación Santafesina derrotó a Salta por 3 a 0 con parciales de 25-15, 25-19 y 25-19. Posteriormente, en Alto Vóley, superó por 3 a 0 a Formosa con parciales de 25-11, 25-18 y 25-17.

Por la zona 3, además de los dos triunfos de Santa Fe, Chaco venció a Santa Cruz por 3 a 0, Buenos Aires a Formosa por 3 a 0, Salta a Santa Cruz en sets corridos, y Buenos Aires al Chaco por 3 a 0. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Santa Fe y Buenos Aires 9; Chaco 6; Salta 3, Formosa y Santa Cruz 0. En la tercera jornada, Santa Fe jugará en Villa Luján frente al Chaco, Formosa con Salta y Buenos Aires con Santa Cruz. Por la tarde, lo harán Santa Fe con Buenos Aires en Villa Luján, pero también se medirán Salta con Chaco y Santa Cruz con Formosa.

