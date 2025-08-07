Santa Fe continúa la preparación para los campeonatos argentinos

Los seleccionados juveniles de la Asociación Santafesina tuvieron una prueba de rigor ante las chicas rosarinas de Litoral. El foco está puesto en el Argentino Sub 16 y Sub 19

Las juveniles de Santa Fe tuvieron una prueba de rigor ante las de Litoral.

Tal como estaba previsto este miércoles por la tarde, los selectivos de la ASH recibieron a sus pares de Litoral. De antemano se sabía que iban a ser duros ensayos. Era una prueba necesaria y ante un rival de exigencia fuerte. En primera instancia, se incluyó partidos de los dos representativos Sub16 de ambas asociaciones. También jugó la Sub14 santafesina contra el “B” Sub16 de Rosario.

Los juveniles jugaron en el sintético de agua

Además, el Sub19 que dirige Lorena Martegani afrontó otro compromiso ante el “A” Sub16 rosarino. La jornada se cerró con el ensayo de la Sub16 de Nicolás Sequeira ante el “B” del sur provincial.

El objetivo que se trazó no pasó por el resultado y sí por el funcionamiento colectivo y por aplicar todo lo que se entrenó durante las últimas semanas. A su vez, como punta de lanza para seguir aceitando los sistemas de juego. Uno de los entrenadores que tomó la palabra fue Juan Francisco David. El estratega del Sub14 de Santa Fe dejó su análisis sobre sus dirigidas.

“Por el ritmo de Litoral, nos costó. La diferencia de edad también se notó, pero era lo que buscábamos como preparación al torneo”.

Por lo que demandó el rival, el orientador táctico dejó en claro: “Los adversarios que tendremos son muy parecidos y la realidad va a ser lo que nos tocó hoy. El equipo estuvo bien plantado. Hay muchas cosas por mejorar, pero lo que les pedimos a las chicas se pudo hacer”.

Juan Francisco David destacó: “Todavía estamos lejos de lo que pretendemos del equipo. Entendemos que el proceso es paso a paso, es una edad que es momento a momento, hay presión en ellas por los distintos cortes que hay en el grupo. Todo eso incide en las jugadoras para que puedan rendir según lo que queremos”.

En cuanto a lo que lo dejó conforme del amistoso, el orientador táctico dijo: “Por momentos hubo un despliegue defensivo muy bueno, como el bloqueo y la recuperación de bocha. Hubo intenciones pero nos faltó atacar más. En los próximos estímulos, enfocaremos y ajustaremos más para llegar de la mejor manera al torneo”.

Cuenta regresiva para el estreno

El Sub16 saldrá al ruedo del 28 al 31 de agosto en Córdoba contra los mejores equipos del país al jugar en la máxima divisional. Lo mismo para el Sub14 que lo hará en Mendoza del 11 al 14 de septiembre. El Sub19 buscará el ascenso del 22 al 25 de octubre en Tucumán.