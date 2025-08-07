Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe

Santa Fe continúa la preparación para los campeonatos argentinos

Los seleccionados juveniles de la Asociación Santafesina tuvieron una prueba de rigor ante las chicas rosarinas de Litoral. El foco está puesto en el Argentino Sub 16 y Sub 19

Ovación

Por Ovación

7 de agosto 2025 · 11:10hs
Las juveniles de Santa Fe tuvieron una prueba de rigor ante las de Litoral.

Las juveniles de Santa Fe tuvieron una prueba de rigor ante las de Litoral.

Tal como estaba previsto este miércoles por la tarde, los selectivos de la ASH recibieron a sus pares de Litoral. De antemano se sabía que iban a ser duros ensayos. Era una prueba necesaria y ante un rival de exigencia fuerte. En primera instancia, se incluyó partidos de los dos representativos Sub16 de ambas asociaciones. También jugó la Sub14 santafesina contra el “B” Sub16 de Rosario.

Los juveniles jugaron en el sintético de agua

Además, el Sub19 que dirige Lorena Martegani afrontó otro compromiso ante el “A” Sub16 rosarino. La jornada se cerró con el ensayo de la Sub16 de Nicolás Sequeira ante el “B” del sur provincial.

El objetivo que se trazó no pasó por el resultado y sí por el funcionamiento colectivo y por aplicar todo lo que se entrenó durante las últimas semanas. A su vez, como punta de lanza para seguir aceitando los sistemas de juego. Uno de los entrenadores que tomó la palabra fue Juan Francisco David. El estratega del Sub14 de Santa Fe dejó su análisis sobre sus dirigidas.

“Por el ritmo de Litoral, nos costó. La diferencia de edad también se notó, pero era lo que buscábamos como preparación al torneo”.

Por lo que demandó el rival, el orientador táctico dejó en claro: “Los adversarios que tendremos son muy parecidos y la realidad va a ser lo que nos tocó hoy. El equipo estuvo bien plantado. Hay muchas cosas por mejorar, pero lo que les pedimos a las chicas se pudo hacer”.

LEER MÁS: Las Panteritas empezaron ganando ante Canadá en el Mundial U21

Juan Francisco David destacó: “Todavía estamos lejos de lo que pretendemos del equipo. Entendemos que el proceso es paso a paso, es una edad que es momento a momento, hay presión en ellas por los distintos cortes que hay en el grupo. Todo eso incide en las jugadoras para que puedan rendir según lo que queremos”.

En cuanto a lo que lo dejó conforme del amistoso, el orientador táctico dijo: “Por momentos hubo un despliegue defensivo muy bueno, como el bloqueo y la recuperación de bocha. Hubo intenciones pero nos faltó atacar más. En los próximos estímulos, enfocaremos y ajustaremos más para llegar de la mejor manera al torneo”.

Cuenta regresiva para el estreno

El Sub16 saldrá al ruedo del 28 al 31 de agosto en Córdoba contra los mejores equipos del país al jugar en la máxima divisional. Lo mismo para el Sub14 que lo hará en Mendoza del 11 al 14 de septiembre. El Sub19 buscará el ascenso del 22 al 25 de octubre en Tucumán.

Santa Fe ASH campeonatos
Noticias relacionadas
copio como en el examen de residencias medicas pero en la policia de santa fe

Copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Margot, el restaurante de Santa Fe y brilla como finalista en el premio gastronómico más importante de Argentina

"Margot", el restaurante de Santa Fe que brilla como finalista en el premio gastronómico más importante de Argentina

Karina Milei felicitó a Romina Diez por la elección de LLA en Santa Fe

La Libertad Avanza de Santa Fe define su estrategia electoral

trasladaron a santa fe al sospechoso de asesinar a walter paglia: estaba preso en cordoba y este miercoles sera imputado

Trasladaron a Santa Fe al sospechoso de asesinar a Walter Paglia: estaba preso en Córdoba y este miércoles será imputado

Lo último

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Último Momento
Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Unión podría tener un nuevo foco de conflicto con otro canterano

Unión podría tener un nuevo foco de conflicto con otro canterano

El feriado de agosto que arma un fin de semana largo para muchos (no para todos)

El feriado de agosto que arma un fin de semana largo para muchos (no para todos)

Ovación
Los Pumas harán un entrenamiento abierto en Córdoba antes del debut ante los All Blacks

Los Pumas harán un entrenamiento abierto en Córdoba antes del debut ante los All Blacks

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

De interés para Colón: ¿qué pedirán los clubes de Primera Nacional?

De interés para Colón: ¿qué pedirán los clubes de Primera Nacional?

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

El nuevo recordatorio que Unión le hizo a sus socios

El nuevo recordatorio que Unión le hizo a sus socios

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música